Le monde gigantesque de Breath of the Wild a permis de développer plusieurs DLC, jusqu'à vouloir faire une suite devant toutes les idées nouvelles de Nintendo.Dévoilé à la surprise générale en toute fin du Nintendo Direct à l'E3, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 reste pour l'heure mystérieux dans ses grandes largeurs, puisque la vidéo d'annonce est très énigmatique, et Nintendo n'a pas vraiment apporté d'informations sur son son futur blockbuster.pour évoquer différents sujets et notamment The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2., notamment quand il s'agissait de nouveautés majeures. Il a donc été décidé de faire un nouveau jeu plutôt que d'empiler les contenus téléchargeables.Aonuma a également admis que la volonté de créer un titre dont le gameplay propose plusieurs possibilités pour terminer un donjon a rendu le jeu excellent (Breath of the Wild en l'occurence). Il souhaite continuer sur cette voie en améliorant ce gameplay pour la suite, sans toutefois dire quelle sera la plus grosse innovation de cette suite.