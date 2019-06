Microsoft

Avec l'E3 et le bal des conférences qui va commencer, les leaks qui démarrent, les fans en rut qui commencent déjà à se poutrer la gueule pour que dalle ... bah pour changer j'ai envie de faire une liste de jeux que j'attends lors de cette conférence ... mais qui ne sortiront surement jamais-99 Nights 3 : Parce que j'ai adoré le premier qui reste encore l'un des meilleurs beat'em'all pour moi, parce que son design était top, que les combos étaient fous, les attaques de l'orbe démentielles, les graphismes sublimes et les musiques inoubliables !! Le 2 était très sympa aussi mais un bon cran en dessous et plus proche d'un God of War.-Crimson Dragon 2 : Parce que même si le premier est mal aimé, je l'ai adoré, et qu'une suite avec les défauts corrigés ça aurait pu être magique. Un jeu que j'ai ponçé à 100% et sur lequel j'ai été 2ème mondial au niveau des scores (ce doit être le seul jeu sur lequel c'est arrivé-Recore 2 : Parce que je suis tombé amoureux du premier, que c'est l'un de mes jeux préféré de cette gen, et qu'il laissait entrevoir un potentiel monstrueux au niveau scénar et univers !!-Cry On : Parce que le design du papa de Panzer Dragoon buttait, que j'ai aimé les 2 précédent RPG du studio sur 360, et que l'univers avait l'air superbe pour le peu que l'on en a vu.-New Panzer Dragoon : Parce que je suis fan de cette saga et que le dernier en date, Orta, était une pue tuerie !!-Halo Survival Horror : Parce que la rumeur qui a tourné il y a 2 ou 3 ans m'a fait rêver, et que je voyais déjà le tableau d'un ODST ou d'un humain pris au piège avec des floods tous plus dégueu les uns que les autres.-Kung Fu Chaos 2 : Parce que le premier était une petite merveille de fun avec des potes, et qu'encore aujourd'hui on y joue avec plaisir-Quantum Redshift 2 : Parce que le premier est à mon sens le meilleur jeu du genre avec l'immortel Wipe Out 2097, qu'il est encore excellent aujourd'hui, et qu'une suite pourrait faire des merveilles !!-Jet Set radio 3 : Parce que les 2 premiers étaient fantastiques, et qu'une suite avec les puissances actuelles serait surement à tomber par terre.-Berserk : Parce que je suis fan du manga et que les artworks qui ont trainé il y peu vendent du rêve, et que si c'est playground aux commandes, il y a moyen de faire un truc dantesque (et pas un vulgaire Musou).-Gunvalkyrie 2 : Parce que c'est le premier jeu Xbox qui m'aie donné envie de prendre cette foutue grosse manette, que c'était encore du bon gros SEGA comme on aimait, qu'il était juste jouissif et dur à souhait et que l'univers poutrait à mort.-New Kingdom Under Fire : Ok il y en a un qui est toujours en beta ou je ne sait quoi depuis 10 ans, mais il n'a plus rien à voir avec les volets de la première Xbox qui m'ont autant fait rêver que cauchemarder (putain de difficulté de oufzor). Je veux un retour aux sources please-Phantom Dust 2 : Parce que le premier était une merveille, qu'il avait une histoire simple mais tellement prenante et l'une des meilleures fin qu'il m'ait été donné de voir, et que le design allait totalement à contrecourant de ce qui se faisait à l'époque.-Sudeki 2 : Parce que j'ai adoré le premier, avec son univers somptueux, sa réalisation hallucinante, et son gameplay certes peu original mais diablement efficace. Une suite plus travaillée (et plus longue) j'en aurais pleuré de joie.-Chromehounds 2 : Parce que le premier est le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures en online sur 360 (voir toutes machiens confondues) et que l'on a passé des moments inoubliables avec les potes-Enchanted Arms : Mon plaisir coupable, peu apprécié des fans de RPG, et pourtant j'ai adoré. Il était long, agréable et avec un super système de combat. En plus on pouvait retrouver plusieurs personnages d'anciens jeux de From Softwae comme Raiko ou Mr President. Allez même sur PS4 je prendsAu passage ayez une petite pensée pour moi qui me suis précipité pour acheter la BO car j'adorais la musique de la bande annonce ... mais qui n'est pas dans le CD snif.-Bullet Witch 2 : Deuxième plaisir coupable, j'ai adoré ce jeu, très perfectible, mais qui avait un petit quelque chose que j'ai adoré. Et puis le charisme d'Alicia quand même-Otogi 3 : Et enfin LE jeu que j'aimerais le plus voir bien évidemment c'est Otogi 3, même un remake des 2 premiers je pleure de joie. Ce jeu c'est mon titre culte de chez culte quelque soit la Xbox, il n'y a rien à jeter dans ce jeu : scénar, réalisation, bande son, jouabilité, durée de vie, gameplay, ... allez si un peu plus de patate dans le son des coups et ce serait parfait. J'espère toujours chaque année mais en vain.Voilà et vous vos plaisirs coupables que vous savez ... ou vous êtes sur qu'une sortie ne se fera jamais ?