"La fonction de lecture à distance transforme ces 100 millions de PS4... en serveurs de jeux en continu qui peuvent diffuser du contenu à partir d'emplacements très proches des utilisateurs, Nous avons l'intention de prendre en charge cette fonctionnalité dans notre console de nouvelle génération également. Notre souhait est que les utilisateurs PlayStation continuent à jouer n'importe quand et n'importe où sans prise de tete."

"Le déploiement a été régulier et n'a pas été précipité. Je ne m'en excuse pas. Nous avons testé, appris et itéré tout le temps pour nous assurer qu'à mesure que nous prenons de l'expansion, nous sommes en mesure de garantir aux joueurs une expérience PlayStation appropriée qu'ils peuvent apprécier et dont nous pouvons être fiers."

"Nous ne sommes jamais complaisants, nous essayons toujours de l'améliorer."

"La clé du succès d'une plate-forme est son élan initial. Notre facteur critique de succès pour la prochaine génération sera notre capacité à faire passer notre communauté de PS4 à la prochaine génération plus rapidement que nous ne l'avons jamais fait auparavant, avant de l'élargir à de nouveaux publics."

"On croit fermement aux générations"

"Nous avons pleinement adopté et exploité la zone réseau et nous avons constaté que notre activité évoluait de manière à ce qu'une part importante des téléchargements numériques soit comptabilisée, Mais nous n'avons jamais imposé le modèle numérique à personne, notre matériel (PS4) a toujours eu un lecteur de disque et cela continuera avec la prochaine génération. Le streaming sera l'une des façons dont les joueurs joueront à leurs jeux. Mais ce ne sera pas la seule solution."







Pour les dirigeants del'importance de la rétrocompatibilité et la nécessité d'offrir le choix aux joueurs entre le support physique, le téléchargement et le streaming c'est l'une des priorités du constructeur pour la prochaine génération de console.Lors de la journée des investisseurs de l'entreprise la semaine passée,, président et chef de la direction, a évoqué chaque secteur d'activité, décrivant la division "Services de jeux et de réseaux" comme le moteur qui a permis à la société d'enregistrer des profits historiquement élevés au cours du dernier exercice financier pour la deuxième année consécutive. Il s'attend également à ce que ladépasse les 100 millions de ventes mondiales d'ici la fin de l'année 2019.a centré sa communication sur l'avenir de la prochaineautour de deux mots clés : "immersive et transparente", faisant allusion à la fois à la puissance accrue de la prochaine console et l'expansion du service de diffusionAprès les premiers détails dévoilés sur la future, les investisseurs ont pu voir une vidéo comparant les temps de chargement entre la versionet celle sur console de nouvelle génération sur une démo deL'espoir est que les temps de chargement plus courts contribueront dans une certaine mesure à maintenir l'immersion dans le contenu des jeux, et d'après lui la démo actuelle pourrait même être améliorée.Plus tard dans la journée, lors de sa présentation sur la division, président etde, a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu d'aussi transformateur à ce stade précoce, soulignant que la nouvelle génération de console est encore à au moins un an du lancement.a souligné que la prochaineaura plus de puissance de calcul et une vitesse de rendu considérablement augmentée grâce au SSD ultra-rapide et personnalisé.Il a également déclaré que les joueurs pourront profiter de leurs jeux, qu'ils soient sur disque ou en téléchargement ou sur d'autres appareils grâce au, en s'appuyant sur les progrès réalisés sur la technologie de la génération actuelle.Les utilisateurs depeuvent actuellement diffuser leurs jeux en streaming suret, avec l'ajout d'une application pour iOS en mars dernier et la perspective d'une application Android dans le futur. Il explique :Un argument de vente que ses deux rivauxetmettent en avant aussi.Dans sa propre présentation,a souligné que l'appétit croissant pour cette fonctionnalité est l'une des raisons concrètes pour lesquelles ils pensent que le passage au streaming est imminent. Il a rapporté que plus de cinq millions de personnes ont utilisé lel'an dernier, bien que cela ne représente encore environ que 5% de la base d'utilisateurs totale de laAlors que l'intérêt pour les services de streaming se renforce,espère capitaliser sur ce point avec son offre. Selon Yoshida, cela pourrait potentiellement élargir le marché potentiel de PlayStation :Le servicecompte actuellement environ 700 000 abonnés, maisa déclaré que des investissements ont déjà été faits pour soutenir cinq millions d'abonnés, et que d'autres investissements pour se développer au-delà de ce chiffre n'étaient pas à exclure, même si il avoue qu'il ne s'attendait pas à ce que l'expansion à cinq millions d'abonnésen ajoutant :Le service de streaming est maintenant disponible dans 19 pays à travers le monde, en partie grâce à une expansion majeure en début d'année qui, selon J. Ryan, leur a donné une couverture complète des principaux marchés occidentaux. Cela signifie quepeut maintenant commercialiser le service de manière plus agressive, ce qui suggère qu'il sera un pilier beaucoup plus important de la stratégie dedans la prochaine génération.Interrogé sur la qualité duet sur le streaming de jeux en général,a souligné que dans tous les commentaires quereçoit,ne sont pas très présents.Il a également été question d'examiner commentpourrait mieux monétiser l'expérience hors console, ce quea considéré comme un objectif principal alors que l'entreprise explore comment utiliser le streaming pour atteindre une base encore plus large d'utilisateurs.Le patron dea déclaré que l'élan initial poursera crucial pour maintenir la position de leader du marché avec la nouvelle génération de console.Il a ajouté que la rétrocompatibilité avec les jeuxsera, ce qui facilitera la mise à niveau pour les utilisateurs. Il a ajouté que, avec toute l'excitation autour de la cinquième consoleà venir,et il s'attend à ce que cette dernière soit le principal moteur des profits et l'engagement des utilisateurs pour au moins les trois prochaines années.Concernant la stratégie deavec sa prochaine plateformedéclarant que la prochaine génération n'a pas besoin d'une console dédiée grâce à la puissance du cloud,a déclaré que chezet que les développeurs et les éditeurs préfèrent un environnement de développement stable plutôt qu'un qui change tout le temps.Au sujet de la100% digital récemment lancée par, ainsi que des rumeurs persistantes selon lesquelles une des consoles de la prochaine génération de la société sera exclusivement numérique, voire en streaming uniquement, il a déclaré que les utilisateursauront toujours le choix :