"L'industrie du jeu vidéo est à la croisée de la créativité, l'innovation, le divertissement et la technologie d'une façon qui ne ressemble à aucune autre industrie. Nos fans sont passionnés et extrêmement impitoyables. Les leçons apprises depuis la naissance de la marque PlayStation en 1994 peuvent bien servir bon nombre d'entre vous, que vous soyez un fondateur, un entrepreneur, une jeune entreprise en pleine croissance, ou démarrer une entreprise à travers cette nouvelle vague d'innovation."

"Nous donnons à nos studios de développement les moyens nécessaires pour repousser constamment les limites du jeu et de leur donner l'occasion d'expérimenter et d'explorer. Nous les encourageons à prendre des risques. Nous favorisons une culture qui apprend des erreurs et des échecs. En tant que leaders, nous encourageons les développeurs à agir sans crainte et à partager de nouvelles idées. Nous essayons d'être accessibles, disponibles et réactifs."

"Nous sommes très fiers du fait qu'il s'agissait d'une équipe de développement 100 % américaine qui faisait de la recherche et honorait une autre culture, pour son histoire et sa beauté"

"Des gens d'origines différentes apportent de nouvelles perspectives. Ils aident à allumer l'étincelle créatrice en pensant différemment. Si vos équipes se ressemblent toutes et travaillent de la même façon, si elles partagent toutes la même histoire et les mêmes points de vue, vos produits n'évolueront pas et finiront par devenir peu intéressant et imaginatifs. La similitude est un frein pour l'innovation et la créativité."

S'adressant à un rassemblement d'entrepreneurs technologiques et d'entreprises en démarrage lors de la conférence Collision qui s'est tenue hier à Toronto,, président de, a partagé son expérience sur la gestion des 13 studios de développement des jeux first party de la société et certaines des philosophies derrière les stratégies créatives, notamment l'accent sur l'importance de la diversité en studio.a expliqué quegérait ses 13 studios de développement de jeux sur les trois continents, soulignant que la société misait sur la créativité et la qualité de ses produits.Il a ensuite exprimé sa conviction que la qualité et la créativité sont intrinsèquement liées et que l'accent mis par l'entreprise sur ce point a été la clé de ses récents succès. Selon luien est le parfait exemple, l'équipe derrière la sérieet, lorsquea lancé la, il s'attendait à ce qu'ils développent un autre jeupour tirer parti des capacités de la console mais le studio a plutôt opté pour le développement d'une nouvelle ip, a-t-il dit.Plus que la prise de risques,a expliqué que la démographie des studios est un facteur important pour encourager la créativité des studios. En termes de diversité culturelle et de genre, il se dit persuadé qu'un studio qui réussit est un studio composé de développeurs de différents horizons :En évoquant un autre studio maison, Il a poursuivi en soulignant que bien que l'équipe desoit maintenant composée d'environ un tiers de femmes, cette dynamique au sein du studio n'a été atteinte que grâce à un effort conscient et une plus grande sensibilisation. Il conclut en rappelant l'importance d'établir une culture d'entreprise qui encourage la discussion et la critique au nom de la créativité.