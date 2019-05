Après la présentation dede, sur l'avenir de l'activitélors de la, une session de questions et réponses a été organisée, et le directeur général a livré des informations plus intéressantes sur une variété de sujets. Le vice-présidentsa également participé.Sur le partenariat aveca mentionné qu'il s'agit d'unqui touche à un certain nombre de et le streaming de jeux en est un.a passé en revue l'ensemble des partenariats potentiels et considère la possibilité de travailler aveccomme un avantage entre les deux sociétés. Cela étant dit,a précisé que pour l'instant, il n'y a pas de partenariat entre les deux car ils ont simplement signé un protocole d'accord les engageant à explorer des partenariats potentiels. Après ces discussions exploratoires, si un accord est conclu sur des principes de haut niveau, ce n'est qu'à ce moment-là que les deux parties commenceront à examiner des modèles commerciaux.Pour eux un partenariat potentiel avecoffrirait la possibilité de passer à quelque chose qui est moins capitalistique que la forme actuelle du. Pourtant, cela reste encore à étudier.A une autre question, Ryan a mentionné que Sony est globalement satisfait du ratio dedu marché pris par les jeux first party etpar les jeux tiers. Il permet à la marqued'avoir une masse critique et un retour sur investissement sur ses studios tiers.De plus, le fait de permettre à des tiers de prendre une telle part de marché positionnecomme la plate-forme conviviale et numéro un pour tous les éditeurs. C'est une approche quea adopté depuis le tout début. Selon lui, les éditeurs aiment travailler avecet grâce à l'énorme base matérielle installée, il y a beaucoup d'opportunités de monétiser pour les partenaires.Le ratio de 20/80% a été à peu près le même dans les générations précédentes, etle considère comme correct.Au sujet de la rétrocompatibilité pour la prochaine consolede nouvelle génération, le point clé pourest qu'à l'ère du réseau, la rétrocompatibilité est quelque chose d'extrêmement puissant car la communauté du jeu est quelque peu tribale dans sa nature, et la rétrocompatibilité leur donne la possibilité de passer de la PS4 à la prochaine génération tout en pouvant jouer à leurs anciens jeux avec leurs amis existants.s'attend à ce que la rétrocompatibilité soit un facteur de succès vraiment critique pour ses prochaines consoles et pense que c'est important.de son coté a ajouté que la rétrocompatibilité est positive non seulement parce que vous pouvez jouer à de vieux jeux sur la console de nouvelle génération, mais aussi parce que la communauté peut profiter des jeux ensemble via un gameplay intergénérationnel.a profiter également pour parler du marché chinois, mentionnant qu'il s'agit d'un marché très important, et qu'il est clairement intéressant pour toute entreprise de jeux vidéo. Cela dit, la situation de la censure en Chine au cours de l'année écoulée a été très extrême. Il a passé une grande partie de son temps libre à visiter laet à formuler des plans pour y développer le marché, mais ces plans ont dû être suspendus car aucun nouveau jeu n'y a été publié en raison de la suspension de l'approbation.A long terme, Sony voit absolument la Chine comme une zone d'opportunité potentielle, mais pour l'instant, ils n'investissent pas agressivement dans le pays tant que la situation autour de la censure n'évolue et se clarifie pas.