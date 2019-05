En ce qui concerne notre collaboration avec Microsoft et la taille probable de cette collaboration, nous avons à l'esprit qu'à l'heure actuelle, afin d'avoir une discussion plus large et plus approfondie, nous avons signé un protocole d'accord. À long terme, la tendance du cloud et des services streaming se maintiendra, mais il est très difficile d'en déterminer l'échéancier.



Nous avons travaillé avec des services de streaming au cours des cinq dernières années et il y a plusieurs aspects difficiles. La latence du réseau, par exemple. Quelques exemples que je pourrais citer, par exemple, le moyen typique de minimiser la latence est de placer les serveurs à la périphérie, plus près des utilisateurs, mais rapprocher les serveurs d'un groupe d'utilisateurs peut signifier augmenter la latence pour un autre groupe d'utilisateurs. De plus, il y aura un processus d'encodage à la toute fin, et la façon dont nous pouvons minimiser le temps de compression est un autre défi. Et aussi, afin d'en faire une entreprise viable, quel serait le modèle commercial ? Notre service est maintenant un modèle d'abonnement, mais selon le jeu, on peut en jouer pendant cinquante ou cent heures et pour quelqu'un qui joue à un jeu comme celui-ci, quel est l'avantage d'un service d'abonnement mensuel, le modèle du jeu à volonté ? Donc, en termes de technologie et de services, il y a divers aspects que nous aimerions examiner avec Microsoft à l'avenir, en particulier en termes de solutions de streaming. Nous aimerions procéder par le biais d'une collaboration. De notre côté, Toru Katsumoto (VPE en charge de la R&D) dirigera l'initiative et continuera à mener les discussions.

Au moment où nous parlons, nous fournissons, comme je l'ai dit, l'expérience et les affaires immersives sont quelque chose à laquelle nous aimerions continuer d'accorder de l'importance. Si vous regardez l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble, le marché des consoles n'est pas un marché majeur, c'est plutôt un marché de niche si vous voulez. Mais pour les joueurs de base, les expériences immersives sont quelque chose que nous aimerions apprécier. À cet égard, pour le moment, la console est très importante pour apporter une fonctionnalité informatique aux utilisateurs, mais d'autre part, la technologie va progresser et comme je l'ai dit aujourd'hui, le Remote Play et PlayStation Now, les services de streaming seront travaillés en parallèle, ce que nous faisons en ce moment.

Le PDG et président de Sony, Kenichiro Yoshida, a eu l’occasion aujourd’hui d’expliquer plus en détail les raisons qui ont conduit le géant de la technologie japonaise, à ce partenariat stratégique avec Microsoft il ya quelques jours . Lors de la Journée des relations avec les investisseurs de la société 2019 , le PDG de Sony a répondu à une question sur le même sujet en affirmant ce qui suit:Comme prévu, l'objectif est d'exploiter l'infrastructure Azure de Microsoft pour améliorer l'expérience de jeu (en particulier en ce qui concerne la latence, sans doute le plus gros problème lors du streaming de jeux à travers le cloud), mais Sony cherche également à évaluer d'autres modèles économiques pour son service PlayStation Now qui est actuellement uniquement sur abonnement.Pour comprendre à quel point la diffusion en continu de jeux est critique pour les plans globaux de Sony pour la prochaine génération, nous devrions également examiner une autre réponse fournie par le PDG de Sony, où il a appelé le marché des consoles une " niche ".