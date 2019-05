L'Otaku et sa Mère

Et voici la rediff de notre live semi decouverte à moumoune et moi sur Daggerfall, le second épisode de la série Elderscroll, mais pas dans n'importe quelle version.

Non, ce que vous allez découvrir, c'est le portage fait par les fans de Daggerfall sous unity et qui supporte les mods pour en améliorer les graphismes au niveau d'un jeu de 1999/2000.

Daggerfall est proposé gratuitement par Bethesda, n'hesitez donc pas à essayer le titre,surtout que des fans l'ont traduit en français.



J'indique dans la description de la vidéo où chopper le jeu et le portage unity ainsi que des liens vers tout les mods à télécharger pour un rendu au top.