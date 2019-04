Information

On savait depuis quelques jours que les jeux Super Mario Odyssey et Zelda Botw seraient compatible avec le Kit 4 de Nintendo Labo basé sur la VR. La seule information que nous avions sur la partie Mario était que nous pourrions nous balader dans les 3 mondes suivant:Depuis ce matin, on connait; du moins pour la partie Super Mario Odyssey. Il faut bien que ce soit raccord avec le titre.Le butPeut être que ce DLC gratuit sera plus conséquent d'ici sa disponibilité, mais sachez queSi vous l'avez toujours pas précommandé, je vous laisse quelques liens. Nintendo Labo 4 Kit VR de base à 29,99€ " Ce kit est bien pour le DLC " Super Mario Odyssey à 44,49€ "Je doute que vous ne l'ayez pas encore, mais on ne sait jamais."Personnellement, j'hésite encore.Et vous,