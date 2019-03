Comparaison

Avec ce titre racoleur, on vous présente la version Switch face à la puissance de la Xbox One; et on peut dire que la Switch tient là un portage réussi qui doit soulager les joueurs hésitants à prendre cette version.Maintenant, que vous êtes rassurés par le jeu indépendant de EA,Pour ma part, je trouve le jeu toujours aussi séduisant et j'apprécie ses couleurs pétantes. Si tout les studios faisaient autant d'efforts; merci