Jeux Vidéos

d'Electronic Arts

La Série des Strike

Aujourd'hui je poursuis ma série de blogavec mon numéro 2, je vous propose de me raconter votre histoire autour d'un jeu que j'aurais choisis. Aujourd'hui avec une série de jeux datant des heures de gloire, j'ai nommé...Pour ma part cette série symbolise deux choses, déjà une série de jeu que j'associe avec de très bon souvenir avec mon père, mon père étant un passionné d'histoire militaire et de l'armé en général c'était l'un des jeux qu'il affectionnait. On partagea de très bon moment avec ce soft. Autre point ce jeu selon moi et je serais peut être biaisé en disant ça symbolise la période ouétait à son plus bon niveau, époque révolu quand vous voyez ce qu'ils sont devenus aujourd'hui.En terme de jeu, je trouve que l'idée de pouvoir disposer d'une carte assez vaste avec plus engins disponible au fur et à mesure des missions en faisait la force de la licence.rendant le jeu équivalent à un film interactif avec ses scènes filmée.Bref pour ma part ce fut une bonne série et je souhaite qu'aujourd'hui cette licence revienne sous un nouveau jour et de nouvelle mécanique.Voilà pour moi maintenant partagez pour les personnes ayant joués à cette série de jeux vos souvenir, sur quel plateforme vous y avait joué ainsi que des anecdotes.