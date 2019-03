Information

ici on vous propose un runner

voit daté pour le mois d'avril 2019

Avec un tel titre, vous attendiez un bon jeu d'enquête dans le genre Click & point ou vice et versa; maisse classe dans les jeux de skateboard. Oui, mais non;à la Rayman portable ou autres jeux du genre."L'histoire prendra place dans un parc d'attractions dans lequel vous devrez atteindre le trésor avant qu'il soit volé."Le jeu seet n'est prévu que pour le Japon pour le moment, et bien-sûr en déma.Pour ma part, je ne suis pas intéressé et je vois dans ce jeu un portage venant des smartphones.