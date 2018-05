Ils semblerait que le succès phénoménal de God of War à fait réfléchir Sony sur la gestion de ses IP First Party. En effet d'après, kodera (PDG de SIE ) le renforcement des titres first party signifierait desormais le franchisage des IPs réussies et l'actualisation/reboot des IPs existants (en plus des New IP évidemment).Il faut évidemment un bon équilibre entre New Ip (grosse qualité de l'éditeur) et l'exploitation d'IP existantes. GoW est le parfait exemple, une licence qui plafonnait à 5 millions, a réalisé je crois le meilleur lancement first party de l'histoire de l'éditeur devant tous les jeux Naughty Dogs. Et c'est comme ça que tu fidélises davantages les fans de premières heures.Il y a tellement de licence qui pourrait revenir Jack and Daxter, Wild Arms, Rogue Galaxy, Warhawk, Siphon Filter,et j'en passe.