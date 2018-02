Jeux Video

ça vient de 4chan donc c'est quitte ou double, mais ça reste de l'ordre du possible vu que la 3DS doit encore accueillir des trucs et je pense pas qu'ils se feront chier à l'intégrer dans le Direct spécial E3.- Focus sur Detective Pikachu- Nouvelle 2DS collector pour les 7 ans de la console- Lancement en boîte d'une compilation Boxboy- Yo-Kai Watch 3 prévu le 13 avril.- Dillon's Rolling Western 2 pour le 27 avril.- Sushi Striker pour le 4 mai.- New 3DS spécial Minecraft le 25 mai.- Monster Hunter Generations Ultimate le 8 juin.- Des nouvelles de Dragon Quest XI.- Présentation du remake de Link's Awakening, simplement nommé The Legend of Zelda : Awakening (18 mai, New 2DS Collector et amiibo Link et Marin)- Wario Land : Amazon's Treasure le 15 juin (avec un Amiibo)Bon, c'est de l'ordre du plausible quand même