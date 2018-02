Les Plus

Les Moins

Gamekult

. Dynasty Warriors 9 est un ratage sur quasiment toute la ligne, alors que la promesse d'un épisode en monde ouvert devait éclater les carcans de la série, ce qui aurait pu être le cas si les bonnes intentions avaient été suivies des faits. Problème de compétences ou soucis de délai, le résultat est quoi qu'il en soit indéfendable, sorti dans un état plus proche de l'accès anticipé, et encore : cela reviendrait à dire que toutes les early access sont des alpha moches, bugguées et sans véritable intérêt. Devant un tel constat, personne n'y trouvera son compte, à part peut-être ceux qui apprécient les longs récits historiques interactifs (on les reconnaît à leur CD-i en bandoulière). Les curieux qui cherchaient un monde ouvert vont hurler de rire, les puristes qui espéraient un Musô respectable vont se rouler en boule. Bref, il faudra clairement plus de temps pour concrétiser les promesses.Le raffinement du character designLe concept avait du sensDurée de vie monumentaleUne remise en contexte historique soignéeTechniquement inadmissibleTous ces retards dans l'exécution des scriptsLa jauge d'endurance, à quoi bon ?Ce monde ouvert est un gagLe pathfinding qui dérapeFrame rate en souffrance sur les anciens modèlesCouleurs délavées et textures simplistesLe grappin qui casse toutDu vide à perte de vueDes combats décevantsMême plus vraiment un MusôPas de multijoueurImpossible de changer de perso ou de donner des ordres