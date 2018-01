Les chiffres NPD du mois de décembre sont là (enfin, ceux de Nintendo...) et ils révèlent déjà un phénomène interessant.



En effet, la Switch s'est écoulé à 1,5 Millions d'exemplaires sur le territoire américain en décembre.

Or on sait, grace à un insider, que la One s'est écoulée à 91% du total de la Switch et la PS4 à 72%.



Ce qui nous donne les chiffres suivants :



NSW : 1500000

XBO : 1365000 (contre 1511000 en décembre 2016)

PS4 : 1080000 (contre 1568000 en décembre 2016)



Le gadin observé, le mois dernier, sur les ventes des PSBOX est-il passager ou bien sony et Microsoft doivent ils commencer à se poser des questions ?