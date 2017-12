On se calme on se calme, la phrase n'est pas de moiPour rester sur une note positive apres ses bons scores dans les charts japonais, voila en tout cas une publicite plutot flatteuse pour le jeu de Monolith aux USA cette fois.GameXplain, l'une des chaines de jeu video les plus influentes sur youtube aux US (un million d'abonne et c'est merite- pour ceux qui connaissent ils fournissent regulierement du contenu de tres bonne qualite) a livre une review extremement positive du jeu, le qualifiant tout simplement de jeu de l'annee (au moins un chez qui BOW ne l'aura pas).Sans pour autant qu'on doive en penser de meme tant ce genre de chose tient de la subjectivite de chacun (et la chaine est assez pro N en plus...), la video de leur tres bonne analyse est a voir ci-dessous:Bon, pour etre honnete pas sur que ca boost tant que ca les ventes de cette serie de nicheMais bon. Pres de 2000 commentaires sur la video quand meme.Maintenant que le jeu est sorti depuis une semaine, je pense qu'on peut faire un petit bilan des critiques, bons points/mauvais points du jeu.Je vais essayer de completer cette video de gamexplain par un petit tour d'horizon...Preparez vous ca va sans doute etre tres scolaire, je suis pas habitue a l'exercice mais je vais prendre mes airs de Link49De facon generale le jeu est encense par une large majorite de sites aux US (plus de la moitie des 60 notes sur metacritic sont a minima de 9/10), dont la totalite des sites spe rpg:RPG GAMER- 100/100 "RPGFAN- The combination ofmake XC2 one hell of a grand adventure.RPG SITE It’s masterfully put together withPour la dedicace, Boulap qui aime retweeter les articles d'Rpgfan apprecieraDu cote des sites francais, c'est souvent dans le meme ton comme Gameblog ("") et plus recemment Jeuxactu (17/20) en France.17/20 ca peut sembler moyen, mais pour un site generalement assez severe qui n'hesite pas a claque la meme note a des blockbusters plus accessibles type Odyssey ou Persona 5, c'est pas si mal que ca.En allemagne Gamepro, le site repute pour sa severite legendaire (9.4 est la note maximale jamais atteinte par un jeu- c'etait BOW et GTAV) a quand meme gratifie Xenoblade 2Bon, on va etre passer aux claques maintenantLe jeu a aussi recu des mauvaises critiques, largement minoritaires mais bien reelles, et portant essentiellement sur une technique faiblarde et un manque d'accessibilite du jeu.C'est le cas notamment de jv.com, qui dresse une liste impressionnante de qualites enormes sur absolument tous les points fondamentaux d'un bon rpg:Mais a l'arrivee la note, bah c'est 16/20Avec une ribambelle de reproches techniques (chutes de framerate, aliasing etc...ma foi plutot reels) pour un jeu dontAlors, Monolith a t'il eu les yeux plus gros que le ventre avec la machine? A titre perso difficille de dire le contraire quand on joue au jeu (et dieu sait que je le kiffe pourtant hein).Meme constat quand on regarde les 4-5 mauvaises notes qui plombent le jeu sur metacritic. Tout en reconnaissant des qualites enormes, plusieurs sites sanctionnent le jeu pour une technique juge non acceptable a ce niveau, une map mal foutue, des tutoriaux longuets au debut (ndlr: le vrai defaut a mon sens est plutot de ne pas pouvoir les revoir) voir parfois le systeme de combat juge trop complique:EGM: "make actually exploring more of a chore than is necessary."STEVIVOR Xenoblade Chronicles 2 isn’t a bad game by any means, but it’s one thatVOOKS Despite its many issues, Xenoblade Chronicles 2 stands out with a deep combat system, compelling storyline, and an endearing cast of characters.Voila. Desole, franchement on est dans un article un peu scolaire facon link49 (pas une critique hein), mais on en a tellement fait des tonnes sur les avis de 2-3 influenceurs francais (un article sur le tweet de Kamui, un sur une phrase de Boulap, un pour le gaijin dash de Kamui etc...) que sans juger leur avis inapte (chacun ses gouts dans ce monde), il me semblait interessant de profiter de la video pour dresser un bilan global des retours sur le jeu a une semaine maintenant. Surtout que je pense qu'on a tous a peu pres bien avance dans le je maintenantUn jeu avec des qualites certaines donc. Mais aussi des defauts evitables.