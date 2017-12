Voila plus de 23h au compteur, donc je dois vous dire que je surkiff le jeu malgré c'est défaut qui n'avait pas lieu d'être.- Graphiquement c'est jolie, la DA est dingue, c'est sublime on en prend plein la tronche on reconnais facilement la patte artistique de Monolith Soft.Mais elle est un peu gâché par une résolution dynamique, des fois c'est super beau, et parfois il y aura un flou incompréhensible, on ne sais pas pourquoi :/ mais globalement rien de bien méchant tout de même, mais c'est à souligner.- Techniquement le jeu aurai pu mieux faire je pense avec un peu plus de temps, mais cela ne nuis vraiment pas à la progression du jeu, car à part la technique un peu faiblard (avec des chutes de frame rate pas méchant comparé à d'autres jeux comme RIME)- Le gameplay : ah bah c'est de la bombe, c'est vraiment l'un des meilleurs système de baston, complexe et complet, la durée pour taper un mob varie au fonction de la stratégie que vous faite, ça peux durée 1mn comme 5mn, mais aucunement frustrante tellement on cherche à trouver la bonne combinaison, et lorsqu'on enchaine les arts à la chaine avec les bon combo ça deviens spectaculaire et on one shot l'ennemie, bref c'est super bien pensé et bien foutu, il faut juste s'accrocher et comprendre, une fois qu'on capte c'est un kiff- Le système de blade un peu bizarre et aléatoire, en fait on est limite dans un système de loot aléatoire, vous avez plusieurs types de capsules (Commune / Rare etc...), le truc c'est que même avec des capsules rare on peux choper des blade commun, c'est de la merde je vous l'accorde, mais pour amélioré vos chance d'obtenir des blades rare, c'est justement d'augmenté la chance du personnage que vous voulez obtenir la blade rare.Les capsules on les récupères un peu partout dans le monde, en tuant des mobs, dans des coffres, en faisant des recherches etc... donc la dessus pas de soucis, c'est juste le côté loterie qui pourra être frustrante, mais lorsqu'on on obtient une rare on est bien content.- Le design des personnages, je sais que le design du héro va diviser pas mal, après on aime ou on aime pas, moi perso il me dérange pas plus que ça, mais il est vrai qu'il fait un peu no name, c'est un mec lambda, mais par contre les autres personnages sont un peu plus attachant, sauf le Nopon, mais en combat il est efficace avec ça blade par contre, bref, le design est une question de goût.- Le scénario : on est sur du classique shonen, faut pas s'attendre à quelques choses de révolutionnaire non plus, Xenoblade 2 est avant tout pensé pour des fan du jrpg c'est pas un Uncharted, Horizon ou encore FFXV qui touche un large publique.En tout cas il fait le taff et c'est plutôt efficace, on aura toujours des truc à redire sur la cohérence de certains événement, mais c'est comme ça les shonen, la logique c'est pas non plus leur point fort, et on leur demande pas ça, juste d'en prendre plein la gueule et d'avoir des grosses monté en puissance et de kiffer et il le fait bien, même si ça met du temps à décoller (normal le jeu est super long je suis qu'au chapitre 3 sur 10 en 23h, donc imaginé le truc.- l'ost : un bijou, avec mon casque siberia 800 c'est juste du bonheurLe jeu est énorme, je ne décroche pas, je fait mon no life et ça faisait longtemps que j'avais pas vraiment fait ça, mais il a tout les ingrédients pour en fait un bon jeu, et c'est un bon jeu, après faut accrocher à l'univers, à l'ambiance et l'humour du jeu qui se veux très Japoniai et ça marche pour ma part.PS : Par contre le jeu en mode nomade.... non merci, c'est pas possible, et l'anglais encore pire, imaginé l'humour typique japonais avec des voix anglaise surjouer.... non c'est juste pas possible, c'est pas crédible du tout.