Plusieurs mails Sony sont envoyés un peu partout pour informer tout le monde et c'est avec une rage sans nom que les joueurs playstation découvrent la prochaine enc*lade made in Sony.Et oui le PSN + à l'année augmente de 10 euros, il passe donc de 50 euros a 60 euros.Et pas que...l'abonnement 3 mois augmentent aussi de 5€.C'est complètement injustifié pour un service en ligne à peine meilleur que la PS3, c'est du vol pur, non mais vous imaginez c'est 60€ juste pour avoir un accès au réseau...C'est le double d'un abonnement internet.

posted the 07/28/2017 at 09:29 AM by marchand2sable