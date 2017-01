Mini NES : C’est fini ! Aucun réassort prévu

Peut-être allez vous vous réjouir pour troller Nintendo, ou alors allez vous sentir une rage monter en vous sur les mensonges de plus en plus fréquent des constructeurs, ou encore voyez vous déjà les euros que vous allez vous faire... mais :Grâce à note enquêteur Twinsen, membre de Gameforever.fr, on a ainsi pu apprendre que Nintendo ne prévoit aucun réapprovisionnement de sa Mini NES.Plusieurs fournisseurs ont en effet pu confirmer la nouvelle qui ne va pas plaire à ceux qui n’avaient pas pu acquérir l’objet. Une nouvelle que se reconfirme sur le site de startgame.fr où le gérant explique la situation concernant la console.Si Nintendo n’a pas encore communiqué là dessus, tout semble confirmer que ce soit donc la fin pour la Mini NES.Il faut dire que Nintendo n’avait peut-être pas imaginé un tel succès pour cette dernière et les priorités du constructeur sont désormais plutôt tournés vers la Switch qui sortira le 3 Mars prochain.Il paraitrait que les spéculateurs sont déjà en train de danser en slip pour fêter leur joie à l’idée de pouvoir revendre la console à des prix très élevés…Enjoy !