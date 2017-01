1er déception :

Yo mes loutres de guerres !Après une conférence et actuellement un TreeHouse live. La Nintendo Switch pose encore beaucoup de questions même si depuis ce matin, passé l'excitation du nouveau trailer de Zelda et un peu repos car le levé à 4h, la déception et les intérogations sont nombreuses parmis les joueurs et même les fans.Si y'a bien un truc que je comprends pas, c'est le putin de retour du motion gaming au centre même de la console !Cette conférence m'a donné l'impression que finalement la vraie feature de cette switch ce n'est pas le côté hybride mais ces putins de joycons et leur jeu débile 1,2,switch et Arms !► Ça plomb le prix la console, la paire coûte 90€► Les éditeurs vont en avoir rien à foutre► Le motion gaming c'est devenu tellement gadget► Ça intéresse plus du tout les joueurs !Beaucoup trop mise en avant durant la conférence et dans les jeux du lancement.Faut pas se mentir, le planning est vide ! Et même si y'a de nombreuses annoncent lors de l'E3 prochain ça sera probablement pour des jeux sortant en 2018.Même en se limitant au 1er semestre, après Zelda que t'aura le 3 mars qu'es-ce que t'achète après l'avoir fini début avril ? mai ? juin ?Concrètement on a déjà quasi une réponse sur les jeux éditeurs tiers !On aurait pu avoir, un port de Doom, Dishonored 2, Watch Dogs 2, Titan Fall 2, For Honor, Ghost Recon WL, RE7, FFXV et bin non même pas etAlors là, autant ce matin avec le cerveau pas encore réveillé à 5h, j'étais dans l'incompréhension de se positionnement tarifaire autant là après une sieste, je suis en WTF329€ une console portable ? Nintendo sérieusement ??? Bin oui pourquoi pas 800 boules tant qu'on y est !Je vois personne mettre 329€ dans une console portable en l'état avec 3 jeux en 2017 même avec Zelda , Splatoon et Mario...J'ai perso annulé ma précommande, je pense qu'à un moment donné faut être sérieux et bien comprendre qu'en mars si je dois foutre 300€ c'est pour m'acheter les gros hits !!► Horizon : Zero Dawn (1er mars, déjà préco)► Ghost Recon : Wildlands (7 mars)► Nier : Automata (10 mars)► Mass Effect : Andromeda ( 23 mars)Sans déconner !! Et pourtant je suis un fan de Zelda absolu et je vous le dis clairement ça va me faire chier de ouf de pas le faire day one ! ça sera le premier Zelda que j’achèterais pas day one probablement...mais pas à cause du jeu en lui même mais tout simplement car j'ai pas envie d'avoir une switch poussiéreuse jusqu'à novembre pour Mario Odyssey !! (Splatoon cet été OK, mais multi payant en septembre, beaucoup de joueurs en PLS)Et pour conclure cette partie sur le prix, je vous passe les prix honteux des différents accessoiresL'E3 en juin prochain sera surement décisif dans mon choix de prendre la console en 2017 même si j'espère sérieusement que Nintendo va nous pondre un Ndirect en avril pour nous annoncer d'autres jeux prévus encore surprise ou des ports de jeux tiers...mais j'y crois pas !Comme quoi malgré l'envie ENORME de jouer a Zelda Breath of the Wild, je pense faire l'impasse du day one, je serai occupé par Horizon et NierJe vais finir par dire encore une fois que je comprends pas les choix de Nintendo, quelle étude de marché ils ont fait pour arriver a ce prix là, a cette idée de refaire des wiimotes. Mais aussi qu'es-ce que vous avez foutu depuis 2014 ?