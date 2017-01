La question revient souvent et se trouve justifiée par le fait que cette année, en Europe, se sont les vendeurs qui décident du prix de vente et non Nintendo.

Cela fait partie de nouvelles règles de vente qui permettent aux vendeurs d'établir eux-même les prix par rapport au marché. Donc, certains abusent même si avant la date de la sortie certains vont baisser les prix.



A l'heure actuelle, seul Nintendo fait cela alors que Sony et Microsoft imposent encore leur prix, chose qui devrait évoluer avec les futurs consoles.