Fable : une grosse présentation de 30 minutes

Comme promis et après un rapide trailer durant le Showcase de dimanche dernier, Xbox s'est décidé à balancer la sauce pour Fable avec une bonne grosse présentation de 30 minutes, notamment consacrée au renforcement de l'aspect social avec toujours les romances et les propriétés, mais davantage de choix, également dans les métiers, et surtout des PNJ bien plus profonds et intéressants. Ces derniers auront d'ailleurs une psychologie propre, faisant que vos actions pas toujours louables (buter ou voler quelqu'un) est autant susceptible de faire fuir les cœurs purs que d'attirer les louanges des ordures d'Albion.
On vous laisse mater tout cela en rappelant que le lancement est désormais prévu pour le 23 février 2027 (PC/PS5/XBS/Game Pass), malheureusement sans doublage FR sauf si la situation évolue entre Microsoft et les acteurs du marché. Et rapidement si possible.
Grosse grosse attente
Tout comme Fable 1,2 et 3, ma premiere partie sera du coté "méchant connard"
A voir les combats aussi
imuse Oui voilà, le reste passe très bien. Après le 30 FPS est dégueulasse je trouve, on verra en 60 ! J'imagine que ça sera largement mieux représenté.
Des portes qui s'ouvrent sans qu'on passe la main dessus, j'imagine des tiroirs toujours qu'on ouvre par télépathie...bon c'est pas un produit fini, mais après autant d'année, je m'attends à un niveau de qualité de finition, en terme d'interaction avec le décors, proche de RDR2.
ça manque de transparence...
weik comme c'est une version "work in progress" je suppose que c'est sur pc. Mais à confirmer.
donc tant mieux je trouve
Plan à 3 avec Jospin
La pre prod de Fable a du commencer en 2018/2019, donc à voir