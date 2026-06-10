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Fable : une grosse présentation de 30 minutes
Comme promis et après un rapide trailer durant le Showcase de dimanche dernier, Xbox s'est décidé à balancer la sauce pour Fable avec une bonne grosse présentation de 30 minutes, notamment consacrée au renforcement de l'aspect social avec toujours les romances et les propriétés, mais davantage de choix, également dans les métiers, et surtout des PNJ bien plus profonds et intéressants. Ces derniers auront d'ailleurs une psychologie propre, faisant que vos actions pas toujours louables (buter ou voler quelqu'un) est autant susceptible de faire fuir les cœurs purs que d'attirer les louanges des ordures d'Albion.

On vous laisse mater tout cela en rappelant que le lancement est désormais prévu pour le 23 février 2027 (PC/PS5/XBS/Game Pass), malheureusement sans doublage FR sauf si la situation évolue entre Microsoft et les acteurs du marché. Et rapidement si possible.

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jackfrost, jenicris, kisukesan, pimoody
publié le 10/06/2026 à 16:11 par Gamekyo
commentaires (34)
negan publié le 10/06/2026 à 16:18
Heureusement que Eday et lui sont la pour montrer c'est Quoi la next gen
mattewlogan publié le 10/06/2026 à 16:19
Il est absolument magnifique
Grosse grosse attente
malroth publié le 10/06/2026 à 16:22
Quelle CLAQUE
ducknsexe publié le 10/06/2026 à 16:23
Tuerie en vue
celebenoit84 publié le 10/06/2026 à 16:25
Très très beau, et ça tourne sur seris s ça?
walterwhite publié le 10/06/2026 à 16:28
Cette gifle, cette ambiance
malroth publié le 10/06/2026 à 16:37
Pourvoir recruter des gens pour son entreprise et les virer pour les voir rager comme sur l'extrait

Tout comme Fable 1,2 et 3, ma premiere partie sera du coté "méchant connard"
korou publié le 10/06/2026 à 16:38
Trop heureux de pouvoir découvrir cet épisode sur ps5
yanssou publié le 10/06/2026 à 16:45
Ça claque
imuse publié le 10/06/2026 à 16:45
A part l'animation des visages lors des discussions, c'est du tout bon. On retrouve très bien l'ambiance des anciens Fable et ce qui fait son charme.
A voir les combats aussi
malroth publié le 10/06/2026 à 16:47
Personnellement s'il ne sortait pas sur pc et qu'il etait exclu series X, j'aurai acheté la console avec (comme je l'avais fait pour ma seule console xbox, la 360 avec Fable 2 exclusif dessus à l'epoque).
ravyxxs publié le 10/06/2026 à 16:53
Niveau animation, réaction niveau dialogue c'est vite fait. Tout comme Outer World 2 c'est magnifique, mais ça manque cruellement de punch dans les exprétions faciale et physique.

imuse Oui voilà, le reste passe très bien. Après le 30 FPS est dégueulasse je trouve, on verra en 60 ! J'imagine que ça sera largement mieux représenté.
ravyxxs publié le 10/06/2026 à 17:08
Aussi y a le fameux effet Matrix pour ceux et celles qui savent de quoi je parle, une horreur, c'est à se demander comment l'éviter et si même c'est possible en fait...

Des portes qui s'ouvrent sans qu'on passe la main dessus, j'imagine des tiroirs toujours qu'on ouvre par télépathie...bon c'est pas un produit fini, mais après autant d'année, je m'attends à un niveau de qualité de finition, en terme d'interaction avec le décors, proche de RDR2.
abookhouseboy publié le 10/06/2026 à 17:16
Mine de rien, ça se rapproche sérieusement de la vision qu'avait Molyneux pour le premier Fable.
weik publié le 10/06/2026 à 17:20
il tourne sur quoi cet extrait ?
ça manque de transparence...
pimoody publié le 10/06/2026 à 17:22
Enfin une D.A de qualité, est un monde qui semble proposer quelque chose de vraiment riche est intéressant. Peut être, par exemple, que Square Enix pourrait s’en inspirer ?
malroth publié le 10/06/2026 à 17:23
abookhouseboy oui clairement, les dev connaissent vraiment bien Fable 1 de ce que j'ai lu. Pour ça qu'on se sens direct dans Fable ^^

weik comme c'est une version "work in progress" je suppose que c'est sur pc. Mais à confirmer.
ravyxxs publié le 10/06/2026 à 17:26
weik PS5
sino publié le 10/06/2026 à 17:32
Qu’est ce que j’ai envie d'y jouer bon sang, mais la patience est une vertu.
22 publié le 10/06/2026 à 17:40
Je me demande ce qu'en pense Peté Moulinex...
jacquescechirac publié le 10/06/2026 à 17:49
ravyxxs ouais après on est pas rdr2, j'ai pas envie de passer une demi heure à ouvrir 3 portes, 2 tiroirs et fouiller un cadavre.
donc tant mieux je trouve
mrvince publié le 10/06/2026 à 17:55
ravyxxs Personnellement j'ai eu beaucoup de mal a apprécier RDR2 a cause de ça. Le moindre tiroir ou fouille de corp qui prend trois plombe... Le "réalisme" a ses limites. En tout cas chez moi. Je préfère 100 fois un tiroir qui s'ouvre comme par magie qu'une animation que le perso va répéter tous le jeu et qui va me saouler avec le temps. L'anti fun ultime.
jenicris publié le 10/06/2026 à 17:56
Day one
mrvince publié le 10/06/2026 à 17:56
jacquescechirac Merci Mr le président. Je me sens moins seule. J'espère que les retrouvailles avec Bernadette se sont bien passé.
okagami publié le 10/06/2026 à 18:03
Il faut absolument qu’il mette la VF
jacquescechirac publié le 10/06/2026 à 18:14
mrvince
Plan à 3 avec Jospin
bladagun publié le 10/06/2026 à 18:14
Ok ça donne envie
grievous32 publié le 10/06/2026 à 18:14
Negan et Halo Remake, et Hellblade, et Flight Simulator...
bennj publié le 10/06/2026 à 18:38
ravyxxs "en terme d'interaction avec le décors, proche de RDR2." > C'est bien sur le même budget et temps de développement.
drybowser publié le 10/06/2026 à 18:41
Le jeu est absolument superbe et a l'air de tourner parfaitement. Ca donne sacrément envie
jenicris publié le 10/06/2026 à 18:44
bennj c'est combien d'années de dev Fable ?
bennj publié le 10/06/2026 à 18:55
jenicris ca dépend si tu comptes le reboot ou pas mais on ne sait pas vraiment. Et sinon niveau budget et nombre de personnes qui ont bossé dessus j'imagine que tu peux comparer avec RDR2 ?
nobleswan publié le 10/06/2026 à 19:21
Je regarde rien, je découvrirais le jeu en février
jenicris publié le 10/06/2026 à 19:31
bennj on a pas de chiffre, déjà RDR2 a un certains nombre d'années et les budgets étaient moins important à l'époque (même si celui de RDR2 était énorme et d'autre part, on connaît pas le budget de Fable
La pre prod de Fable a du commencer en 2018/2019, donc à voir
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Fiche descriptif
Fable 2026
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Nom : Fable 2026
Support : PC
Editeur : Xbox Game Studios
Développeur : Playground Games
Genre : RPG
Autres versions : Xbox Series X
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