Fable : une grosse présentation de 30 minutes

Comme promis et après un rapide trailer durant le Showcase de dimanche dernier, Xbox s'est décidé à balancer la sauce pouravec une bonne grosse présentation de 30 minutes, notamment consacrée au renforcement de l'aspect social avec toujours les romances et les propriétés, mais davantage de choix, également dans les métiers, et surtout des PNJ bien plus profonds et intéressants. Ces derniers auront d'ailleurs une psychologie propre, faisant que vos actions pas toujours louables (buter ou voler quelqu'un) est autant susceptible de faire fuir les cœurs purs que d'attirer les louanges des ordures d'Albion.On vous laisse mater tout cela en rappelant que le lancement est désormais prévu pour le 23 février 2027 (PC/PS5/XBS/Game Pass), malheureusement sans doublage FR sauf si la situation évolue entre Microsoft et les acteurs du marché. Et rapidement si possible.