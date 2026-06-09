Resonance : A Plague Tale Legacy joue lui aussi la carte du ''spin-off avec plus de gameplay''

On a évoqué à deux reprises le cas de, la tentative de spin-off depour s'ouvrir à un plus grand public avec « davantage de gameplay », mais un autre cas de figure est connu depuis un certain temps :C'est toujours signé Asobo, donc c'est toujours aussi beau, mais cette aventure à part va en profiter pour totalement changer de cadre, avec une nouvelle héroïne (Sofia, même si on l'avait déjà croisé dans) et surtout comme chez Ninja Theory un meilleur équilibre entre le narratif et le gameplay pour mettre des combats, un arbre de compétences et plein d'énigmes dans les profondeurs de « l'Île du Minotaure ».Sortie prévue le 27 août (49,99€ sur PC, 59,99€ sur consoles) et une nouvelle fois avec Asobo, ça part Day One dans le service Game Pass (Ultimate & PC).