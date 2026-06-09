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Resonance : A Plague Tale Legacy joue lui aussi la carte du ''spin-off avec plus de gameplay''
On a évoqué à deux reprises le cas de Senua, la tentative de spin-off de Hellblade pour s'ouvrir à un plus grand public avec « davantage de gameplay », mais un autre cas de figure est connu depuis un certain temps : Resonance : A Plague Tale Legacy.

C'est toujours signé Asobo, donc c'est toujours aussi beau, mais cette aventure à part va en profiter pour totalement changer de cadre, avec une nouvelle héroïne (Sofia, même si on l'avait déjà croisé dans Requiem) et surtout comme chez Ninja Theory un meilleur équilibre entre le narratif et le gameplay pour mettre des combats, un arbre de compétences et plein d'énigmes dans les profondeurs de « l'Île du Minotaure ».

Sortie prévue le 27 août (49,99€ sur PC, 59,99€ sur consoles) et une nouvelle fois avec Asobo, ça part Day One dans le service Game Pass (Ultimate & PC).

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eruroraito7, gameslover
publié le 09/06/2026 à 07:34 par Gamekyo
commentaires (9)
shirou publié le 09/06/2026 à 08:01
Autant le premier plague tale j'avais adoré, autant le 2e beaucoup moins. Je pense que je donnerai tous de même sa chance a celui-ci.
shinz0 publié le 09/06/2026 à 08:09
J'ai adoré les Plague Tale sur le plan narratif et l'ambiance
Vraiment hâte de ce spin-off
thyxan publié le 09/06/2026 à 08:37
j ai hate meme si le deux etait vraiment tres mal equilibré et assez loin du premier opus donc a voir
jeanouillz publié le 09/06/2026 à 08:44
J'ai fait le 1er, pas le deuxième... Je me tâte, c'était assez dirigiste mais, c'est des frenchies derrière (Bordelais, je crois)... La France a un incroyable talent dans le gaming
shinz0 publié le 09/06/2026 à 08:47
jeanouillz le 2 est bien côté histoire et gameplay un peu mieux que le 1er plus agréable
akinen publié le 09/06/2026 à 08:53
Le 2 m’a gonflé. La folie meurtrière de l’héroïne, le caractère insupportable d’enfant gâté du débile de frère, l’incapacité des adultes et le ton général guerrier m’ont sortis de l’expérience.

Ça m’étonnerait que j’veuilles retenter le coup.
mattewlogan publié le 09/06/2026 à 09:09
akinen j’avais envie de le tuer ce gamin lol
yanssou publié le 09/06/2026 à 09:40
Sans moi, le 2 était insupportable et là ça s'éloigne un peu trop du premier.
tokito publié le 09/06/2026 à 10:15
Le premier est top pour l'univers mais le gameplay est assez pénible par moment
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Resonance : A Plague Tale Legacy
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Nom : Resonance : A Plague Tale Legacy
Support : PC
Editeur : Focus Entertainment
Développeur : Asobo Studio
Genre : action-aventure
Autres versions : Xbox Series X - Playstation 5
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