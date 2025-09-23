Ghost of Yotei : un petit trailer à J-9

On arrive dans la dernière ligne droit pour l'accueil de Ghost of Yotei et en voici le trailer habituel de PlayStation, celui qui met en avant les features techniques de la console, des vibrations haptiques pour bien ressentir les coûts à la qualité sonore du casque Pulse 3D, en passant par les bienfaits du SSD pour transitionner d'un claquement de doigts entre le passé et le « présent ».
Prévu le 2 octobre donc, uniquement sur PlayStation 5 pendant un certain temps, en n'oubliant pas que le mode Légendes fera son retour courant 2026 via une MAJ gratuite.
Aucun doute sur le réussite commerciale du jeu mais bordel il n'a aucun buzz, il sort bientôt et tout le monde s'en fout.
C'est pas que lui c'est plus globalement dans le JV, on a comme l'impression d'un média endormi depuis des mois.
M'enfin de là à dire que personne ne l'attend... C'est pas comme si on était étouffé par les exclus PS Studios...
J'espère que le scénario et l'écriture vont être bons...
donc oui c'est un ragnarok bis
Perso, je mettrai clairement pas ma main à couper là-dessus
En tout cas se sera Day One pour ce Ghost of Yotei
Ce jeu va se vendre mais ce sera bien inférieur au premier...
Mais la suite... Clairement on est dans la continuité fainéante de ce qui est montré (techniquement et même sur les environnements). Aucune prise de risque.
Mais je crois que les studios n'ont pas compris qu'on en a marre de bouffer la même chose en overdose.
Bref, comme je l'ai dit précédemment, je laisse pas ma main à couper dans cette affaire.
c'est d'une fadeur sans pareil...
Les précos de DS2 n’était pas bonne sur le PSN et le jeu a tenue deux ou trois semaines dans le top 20 avant de dégager fissa, ne parlons pas de Lost Soul Aside...
Et pour infos, c'est quasi la meme sur Amazon qui n'est pas détenu par Sony.
Le jeu va cartonner, c'est un fait.
c'est combien de vente un carton pour toi pour un AAA ? histoire qu'on soit sur les même valeur
Ou alors la pluie d'annulations de précommandes aux USA etc, suite à leur silence en ce qui concerne l'un de leurs lead devs visiblement ravi après l'assassinat politique de Charlie Kirk, les a forcé à envoyer un peu de plus de trailers pour espérer combler tout ça.
d'accord dans ce cas, il vendra surement les 6 - 7 million, mais pour moi c'est plutôt des vente mitigée (mais rentable) pour un AAA (si il garde leur cout de production a 60 millions comme pour le premier et pas plus cher) mais je table aussi a peu près sur les mêmes chiffres
Pourquoi ? Question sérieuse.
Dragon Age Veilguard aussi était 1er sur Amazon/Steam à un moment, on a vu le résultât.
Encore une fois, ça veut strictement rien dire, c'est de la spéculation et souvent utilisé comme argument marketing.
Si tu le dis. Sachant qu'aujourd'hui, il faut faire bien plus qu'être rentable pour être considéré comme un succès et donc "cartonner", mais bon.
Il a couté combien ?
Après ptete que tu fais parti de ceux qui veulent qui se foire pour raison politique, mais faut pas rêver, ça ne sera pas le cas.
Il aurait couté autant que le premier, soit 60 millions de dollars.
Maintenant Sony a été plutôt mediocre sur Ps5.A part Astro er Ratchet, ils se sont surtout contentés de suites 1.5.
Ragnarok limite on ne lui demandait qu'un scénario épique , mais même là ils ont préféré nous proposer un scénario typé avengers.
Donc je pense qu'il ne faut pas rêver , Yotei va suivre la politique Sony et proposer une suite sans grande innovation.Encore je pense qu'avec un bon scénario, je serai toujours plus hypé par lui que par Assassin Creed Shadows.
Nope, j'ai juste l'impression que le jeu ne dégage jusqu'à maintenant pas l'aura qui permet à un gros AAA de "cartonner" aujourd'hui. Tant mieux pour eux si je me trompe, hein.
Très bizarre qu'il coute autant que le précédent qui est un jeu qui a déjà 5 ans sur une autre plateforme avec les coûts de dev qui sont sensé augmenter constamment, MAIS BON.
Ce jeu est dispensable à mes yeux.
En tout cas, ce trailer à quelques jours de la sortie montre que le jeu est absolument somptueux graphiquement et aussi techniquement ça promet. Ceux qui pensent le contraire, oui il vous faut des lunettes !
soulfull toujours en train de troller GoW R, tu vas réussir à t'en remettre un jour
- https://vreviewblog.wordpress.com/2022/10/29/god-of-war-ragnarok-impressions-a-masterclass-in-epic-storytelling/
- https://www.airtel.in/blog/broadband/8-storytelling-techniques-that-make-god-of-war-an-epic-masterpiece/
- https://roundtablecoop.com/reviews/god-of-war-ragnarok-pc-review-epic-and-immersive/
- Et bien sûr la soundtrack est également épique
S'il y avait une sorte de système de location de la PS5, est ce que tu l'aurai "louer" un jour ? Je m'en rappelle cette année il y avait des news comme quoi il y avait un système de location de la console au Japon et dans un autre un pays. C'est pour ça que je demande.
Largement, de base je suis un joueur Playstation,j'aurais eu aucun soucis à revenir acheter la console. Leur politique m'a poussé à ne plus investir dans un matériel dont tout est temporaire, j'aime plus l'écosystème.
Je donne mon avis sur une phrase et tu debarques encore avec tes liens