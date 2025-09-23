Ghost of Yotei : un petit trailer à J-9

On arrive dans la dernière ligne droit pour l'accueil deet en voici le trailer habituel de PlayStation, celui qui met en avant les features techniques de la console, des vibrations haptiques pour bien ressentir les coûts à la qualité sonore du casque Pulse 3D, en passant par les bienfaits du SSD pour transitionner d'un claquement de doigts entre le passé et le « présent ».Prévu le 2 octobre donc, uniquement sur PlayStation 5 pendant un certain temps, en n'oubliant pas que le mode Légendes fera son retour courant 2026 via une MAJ gratuite.