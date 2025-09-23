recherche
Ghost of Yotei : un petit trailer à J-9
On arrive dans la dernière ligne droit pour l'accueil de Ghost of Yotei et en voici le trailer habituel de PlayStation, celui qui met en avant les features techniques de la console, des vibrations haptiques pour bien ressentir les coûts à la qualité sonore du casque Pulse 3D, en passant par les bienfaits du SSD pour transitionner d'un claquement de doigts entre le passé et le « présent ».

Prévu le 2 octobre donc, uniquement sur PlayStation 5 pendant un certain temps, en n'oubliant pas que le mode Légendes fera son retour courant 2026 via une MAJ gratuite.

publié le 23/09/2025 à 10:27
commentaires (39)
guiguif publié le 23/09/2025 à 10:30
L'overdose de trailers
jenicris publié le 23/09/2025 à 10:31
guiguif en effet com bizarre. Je les regarde même plus
negan publié le 23/09/2025 à 10:38
Ils sont pas satisfait des précommandes pour balancer autant de Trailer ?

Aucun doute sur le réussite commerciale du jeu mais bordel il n'a aucun buzz, il sort bientôt et tout le monde s'en fout.

C'est pas que lui c'est plus globalement dans le JV, on a comme l'impression d'un média endormi depuis des mois.
taiko publié le 23/09/2025 à 10:51
Ça va être un ragnarok bis.

M'enfin de là à dire que personne ne l'attend... C'est pas comme si on était étouffé par les exclus PS Studios...

J'espère que le scénario et l'écriture vont être bons...
keiku publié le 23/09/2025 à 11:12
taiko je pense que le premier a été surcoté et sur hyper ce qui n'est plus du tout le cas du 2, les gens se sont rendu compte que c'était un x eme clone d'assassin creed bis,les fanboy ont fait leur promo, les gens qui ont apprécier le premier l'ont préco, mais pour les autres ils n'y retourneront pas

donc oui c'est un ragnarok bis
stampead publié le 23/09/2025 à 11:23
keiku je pense pas que le problème vient de la.
raioh publié le 23/09/2025 à 11:43
Negan
Aucun doute sur le réussite commerciale du jeu

Perso, je mettrai clairement pas ma main à couper là-dessus
link571 publié le 23/09/2025 à 11:45
negan Pour une fois je suis d’accord avec toi Le monde du JV est endormis, (sauf certains jeux indés) comme si tout le monde n’attendait « QUE » GTA 6…

En tout cas se sera Day One pour ce Ghost of Yotei
chreasy97 publié le 23/09/2025 à 11:48
Negan Parfois il faut sortir de la petite France et regarder les commentaires provenant des autres pays (ils ne sont pas positifs)...

Ce jeu va se vendre mais ce sera bien inférieur au premier...
guiguif publié le 23/09/2025 à 11:52
raioh ça devrait aller
keiku publié le 23/09/2025 à 11:59
stampead le problème vient principalement de la, il y a d'autre problème a coté mais qui sont mineur et peu impactant surtout face au grand publique, attention je ne dis pas qu'il ne va pas se vendre, je dis juste qu'il fera surement pas beaucoup mieux que la moitié du score du premier
brook1 publié le 23/09/2025 à 12:07
Je trouve qu'il y a une baisse de hype est de vente des jeux PS studio sur cette génération comparer à la PS4 ( on se demande pourquoi )
taiko publié le 23/09/2025 à 12:22
keiku je ne suis pas d'accord sur le côté overhype du premier. Il avait de vrais qualité (DA, environnement, originalité , ambiance, gameplay, écriture : sérieux le cheval...).
Mais la suite... Clairement on est dans la continuité fainéante de ce qui est montré (techniquement et même sur les environnements). Aucune prise de risque.
Mais je crois que les studios n'ont pas compris qu'on en a marre de bouffer la même chose en overdose.
kurosu publié le 23/09/2025 à 12:27
Hâte de le faire
raioh publié le 23/09/2025 à 12:30
Guiguif : Ça c'est vraiment le truc qui veut absolument rien dire, souvent utilisé pour faire croire qu'il y a une hype alors qu'on connait même pas la méthodologie de calcule. Ça pourrait être le % sur une quantité de jours, ça dépend de ce qu'il y a en face pour être 1er, la source reste Playstation qui a un intérêt à mettre son jeu en avant, etc etc
Bref, comme je l'ai dit précédemment, je laisse pas ma main à couper dans cette affaire.
keiku publié le 23/09/2025 à 12:33
taiko personnellement je ne l'ai pas trouver terrible le premier sur la totalité des points que tu cites... seul quelque panorama tout au plus était joli... Mais le gameplay, l'écriture, l'originalité ???,l'ambiance...

c'est d'une fadeur sans pareil...
guiguif publié le 23/09/2025 à 12:42
raioh la source reste Playstation qui a un intérêt à mettre son jeu en avant

Les précos de DS2 n’était pas bonne sur le PSN et le jeu a tenue deux ou trois semaines dans le top 20 avant de dégager fissa, ne parlons pas de Lost Soul Aside...
Et pour infos, c'est quasi la meme sur Amazon qui n'est pas détenu par Sony.

Le jeu va cartonner, c'est un fait.
link49 publié le 23/09/2025 à 12:43
J'ai hâte.
keiku publié le 23/09/2025 à 12:46
guiguif Le jeu va cartonner, c'est un fait.

c'est combien de vente un carton pour toi pour un AAA ? histoire qu'on soit sur les même valeur
mercure7 publié le 23/09/2025 à 12:50
Ils sont pas satisfait des précommandes pour balancer autant de Trailer ?

Ou alors la pluie d'annulations de précommandes aux USA etc, suite à leur silence en ce qui concerne l'un de leurs lead devs visiblement ravi après l'assassinat politique de Charlie Kirk, les a forcé à envoyer un peu de plus de trailers pour espérer combler tout ça.
guiguif publié le 23/09/2025 à 12:53
keiku Ça dépend des jeux. Le premier s'est vendu a 13M, celui-là peut bien faire 6/7M en un an, et vu ce qu'il a couté, il sera vite rentable.
keiku publié le 23/09/2025 à 12:59
guiguif d'accord , du coup si ca obtient la rentabilité c'est un carton...

d'accord dans ce cas, il vendra surement les 6 - 7 million, mais pour moi c'est plutôt des vente mitigée (mais rentable) pour un AAA (si il garde leur cout de production a 60 millions comme pour le premier et pas plus cher) mais je table aussi a peu près sur les mêmes chiffres
osiris67 publié le 23/09/2025 à 13:05
Forcing incessant pour un jeu qui n'interesse pas grand monde. Ca me rapoel Ubi avec leur daube l'année derniere.
nikolastation publié le 23/09/2025 à 13:09
taiko Et encore, j'attendais énormément Ragnarok qui concluait la saga nordique de Kratos ! Ce Yotei est pour moi un Tsushima 1.5 : je ne doute pas de ses qualités mais c'est un peu l'overdose. J'ai d'autres jeux dans ma backlog qui me font davantage envie pour l'heure. Mon temps n'est pas extensible.
simbaverin publié le 23/09/2025 à 13:30
brook1 Je trouve qu'il y a une baisse de hype est de vente des jeux PS studio sur cette génération comparer à la PS4 ( on se demande pourquoi )

Pourquoi ? Question sérieuse.
ravyxxs publié le 23/09/2025 à 13:44
Je le ferais sur PC...petit prix ou gratuit
raioh publié le 23/09/2025 à 14:08
Guiguif
Et pour infos, c'est quasi la meme sur Amazon qui n'est pas détenu par Sony.

Dragon Age Veilguard aussi était 1er sur Amazon/Steam à un moment, on a vu le résultât.
Encore une fois, ça veut strictement rien dire, c'est de la spéculation et souvent utilisé comme argument marketing.

Le jeu va cartonner, c'est un fait

Si tu le dis. Sachant qu'aujourd'hui, il faut faire bien plus qu'être rentable pour être considéré comme un succès et donc "cartonner", mais bon.

vu ce qu'il a couté, il sera vite rentable

Il a couté combien ?
guiguif publié le 23/09/2025 à 14:40
raioh Oui enfin ça fait plusieurs semaines que Yotei est dans le top 5 des précommandes sur le PSN et l'affaire Kirk n'a rien changé à ça. Et je doute que Veilguard etait top 1 dans pratiquement tout les pays majeurs, notamment en asie comme c'est le cas ici.
Après ptete que tu fais parti de ceux qui veulent qui se foire pour raison politique, mais faut pas rêver, ça ne sera pas le cas.

Il aurait couté autant que le premier, soit 60 millions de dollars.
soulfull publié le 23/09/2025 à 15:01
j'avais sous estimé Ghost Of tsushima, je trouve qu'avec un bon parametrage de la difficulté, il a le meilleur système de combat de tous les open world que j'ai eu à faire.Contrairement à Assassin creed, le jeu à une âme.Le scenario était sympa et se laissait suivre. l'open World n'était pas indigeste et j'avais adoré la direction du vent, les oiseaux etc. L'infiltration était simplifié et dispensable.Parce que depuis Mgs5 , je n'ai pas vu un seul jeu proposer une infiltration de qualité.Celui de Plague tale était tellement indigeste que je ne pourrais surement jamais refaire le jeu malgré son bon scénario.

Maintenant Sony a été plutôt mediocre sur Ps5.A part Astro er Ratchet, ils se sont surtout contentés de suites 1.5.

Ragnarok limite on ne lui demandait qu'un scénario épique , mais même là ils ont préféré nous proposer un scénario typé avengers.

Donc je pense qu'il ne faut pas rêver , Yotei va suivre la politique Sony et proposer une suite sans grande innovation.Encore je pense qu'avec un bon scénario, je serai toujours plus hypé par lui que par Assassin Creed Shadows.
raioh publié le 23/09/2025 à 15:22
Guiguif
Après ptete que tu fais parti de ceux qui veulent qui se foire pour raison politique

Nope, j'ai juste l'impression que le jeu ne dégage jusqu'à maintenant pas l'aura qui permet à un gros AAA de "cartonner" aujourd'hui. Tant mieux pour eux si je me trompe, hein.

Très bizarre qu'il coute autant que le précédent qui est un jeu qui a déjà 5 ans sur une autre plateforme avec les coûts de dev qui sont sensé augmenter constamment, MAIS BON.
simbaverin publié le 23/09/2025 à 15:53
ravyxxs Et si c'est une vraie exclusivité Playstation ? Je le pense pas mais simple question.
ravyxxs publié le 23/09/2025 à 16:30
simbaverin Bah j'y jouerais pas tout simplement.

Ce jeu est dispensable à mes yeux.
niflheim publié le 23/09/2025 à 17:12
Un trailer qui présente les features PS5, rien d'anormal dans la communication de Sony qui est comme ça depuis les tous débuts de cette gen, avec tous ses jeux

En tout cas, ce trailer à quelques jours de la sortie montre que le jeu est absolument somptueux graphiquement et aussi techniquement ça promet. Ceux qui pensent le contraire, oui il vous faut des lunettes !

soulfull toujours en train de troller GoW R, tu vas réussir à t'en remettre un jour

- https://vreviewblog.wordpress.com/2022/10/29/god-of-war-ragnarok-impressions-a-masterclass-in-epic-storytelling/

- https://www.airtel.in/blog/broadband/8-storytelling-techniques-that-make-god-of-war-an-epic-masterpiece/

- https://roundtablecoop.com/reviews/god-of-war-ragnarok-pc-review-epic-and-immersive/

- Et bien sûr la soundtrack est également épique
simbaverin publié le 23/09/2025 à 17:35
ravyxxs Ah donc tu as pas la PS5. OK. Dernière question.
S'il y avait une sorte de système de location de la PS5, est ce que tu l'aurai "louer" un jour ? Je m'en rappelle cette année il y avait des news comme quoi il y avait un système de location de la console au Japon et dans un autre un pays. C'est pour ça que je demande.
ravyxxs publié le 23/09/2025 à 19:22
simbaverin Louer une PS5 ?? Non. De base, j'étais plus console, j'ai changé au fil du temps, ou je me fesais un combo console et PC. C'est plus le cas aujourd'hui, donc pas d'achat de la console car tout sort sur PC à un moment, et donc pas de location, car je préfère posséder un bien.
simbaverin publié le 23/09/2025 à 19:49
ravyxxs Ok je comprend. Non mais si PlayStation revenait à des vraies exclusivités à l'avenir, est ce que tu aurai acheter la console ou la louer?. C'est ça que je voulais savoir. Merci .
ravyxxs publié le 23/09/2025 à 19:52
simbaverin Non mais si PlayStation revenait à des vraies exclusivités à l'avenir

Largement, de base je suis un joueur Playstation,j'aurais eu aucun soucis à revenir acheter la console. Leur politique m'a poussé à ne plus investir dans un matériel dont tout est temporaire, j'aime plus l'écosystème.
bladagun publié le 23/09/2025 à 21:07
Ils devraient investir dans leurs animations, je les trouve rigide ou c'est moi ?
soulfull publié le 23/09/2025 à 23:25
niflheim abusé quand même tu me pistes ou quoi ?

Je donne mon avis sur une phrase et tu debarques encore avec tes liens
