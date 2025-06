RGG Studio : Project Century change de cadre et de protagoniste pour devenir Stranger Than Heaven

On va profiter de la journée pour revenir sur les différents points encore non évoqués de la conférence SGF avec pour commencer, nom définitif de la nouvelle licence de Ryu Ga Gotoku Studio (« Project Century » avant cela).Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, la présentation n'a finalement pas grand-chose à voir avecqui n'était qu'un « concept » jusqu'à présent. On change donc de personnage principal mais aussi d'époque, passant soudainement de 1915 à 1943, pour y incarner un détective façon, tout autant capable de défoncer des tronches en temps réel mais avec cette fois un système de moral pour épargner ou non les audacieux.Pas encore de date ni de supports, mais allez, on pense pouvoir miser sans risque sur le combo PC, PlayStation 5 et Xbox Series.