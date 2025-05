Death Stranding 2 : 30 minutes de gameplay pour se préparer + annonce d'une Dual Sense dédiée

Petit instantet même « gros » instant avec le déploiement des previews dont vous pouvez retrouver ci-dessous 30 minutes de gameplay, et des retours faisant état d'une difficulté bien mieux calibrée (peut-être même trop accessible en « normal » pour un habitué), d'un peu plus de narration dans les annexes, d'un mode 60FPS qui tient parfaitement la route ou encore, c'est important, de la présence d'un résumé rapide des éléments scénaristiques du premier épisode histoire de mieux se remettre dans le bain.Parallèlement, Sony annonce qu'une Dual Sense aux couleurs du jeu arrivera en même temps que ce dernier (26 juin 2025), au prix de 84,99€ et avec ouverture des précommandes dès le 22 mai (10h) sur le site PlayStation Direct.