Xbox passe par PlayStation pour présenter la nouvelle zone de Doom : The Dark Ages

Encore dusuite à la deuxième bande-annonce, ici pour présenter un territoire encore jamais vu dans la franchise, le « Royaume Cosmique » et sa DA très Lovecraftienne, dont les réponses autour de l'existence nous seront révélés en temps voulu (c'est à dire en y jouant à partir du 15 mai prochain).Pour l'anecdote et parce que plus rien n'a de sens à notre époque, ce nouveau point d'actualité autour d'une franchise Xbox s'est faite sur le PlayStation Blog.