Clair Obscur : Expedition 33 confirme son doublage FR au travers d'une bande-annonce bien ''baguette''

Livré avec un peu d'avance, la nouvelle bande-annonce « spéciale Paris Games Week » deest enfin dévoilée officiellement, confirmant comme on l'avait compris le doublage FR avec quelques beaux noms au casting :- Alexandre Gillet (voir FR de Elijah Wood et Chris Evans)- Adeline Chetail (Zelda, et Ellie dans TLOU)- Céline Melloul (Nico Robin dans One Piece)- Sarah Cornibert (Fujiko Mine dans Lupin III)- Féodor Atkine (Jafar dans Aladdin)- Slimane Yesfah (Bayek dans Assassin's Creed Origins)- Bruno Magne (Franky de One Piece… et Chipeur dans Dora, quand même)Toujours prévu pour le printemps 2025, sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et dans le Game Pass.