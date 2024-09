Dragon Ball : Sparking Zero confirme ses derniers personnages + annonce du Season Pass

Et voilà, juste avant le TGS, Bandai Namco confirme l'intégralité des membres restants du casting de, validant les différents méchants des films (Tapion aussi !) tout comme le Goku Mini de DB Daima en bonus de précommande. Notons également qu'un Season Pass sera sans surprise au rendez-vous, constitué de plus de 20 persos dont Gamma 1-2.Sortie prévue le 11 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.