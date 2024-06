Dragon Age : The Veilguard embrasse plus que jamais la sauce action-RPG

Bien des années après l'annonce, l'heure est donc venue pour les premières séquences de gameplay sur, nouvel épisode qui surprend d'emblée par une orientation plus que jamais (plus encore que le 2) vers l'action, malgré la possibilité heureusement maintenue de mettre l'action en pause pour sélectionner ses compétences et élaborer rapidement quelques stratégies.Difficile de se faire une idée plus concrète, surtout que la séquence choisie est expressément linéaire, mais les retours parlent définitivement d'un abandon de la formule ouverte d', malgré une exploration plus importante pour les différentes zones.Nous en saurons davantage très bientôt, EA maintenant un lancement en fin d'année.