[RAPPEL] Conférence Summer Game Fest à 23h00

Nous y sommes, ou plutôt il ne reste que quelques heures avant de pouvoir suivre en live la conférence d'ouverture du Summer Game Fest, prévue à 23h00 jusqu'à plus ou moins 1h00 du matin, et bien entendu toujours tenue par Geoff Keighley.Est assurée la présence de morceaux comme, le premier DLC d'(le nouveau jeu du créateur de Silent Hill & Siren) ainsi que le reveal d'un nouveau jeu 2K Games, sans oublier le cas d'un certain spin-off dude Guerilla.