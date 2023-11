Outer Wilds se date enfin sur Switch, et aura droit à une version boîte

Déjà disponible sur les autres supports et reconnu comme un modèle d'exploration à l'état brut pour une formule qui a ravi du monde (en plus d'avoir été plusieurs fois récompensé),arrivera comme promis sur Switch et directement dans son édition « Archaeologist » intégrant son extension.Pas de shadow-drop, mais une date ferme (7 décembre) et même pour les plus patients, une version boîte quelque part en 2024. En voici la nouvelle bande-annonce.