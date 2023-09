Luigi's Mansion 2 HD attendra jusqu'à l'été 2024

On avait oublié de traiter l'information, et on se rattrape donc en ce lundi : Nintendo a donné des précisions quant au lancement de(le remaster donc), et il faudra tout de même attendre l'été 2024 pour le voir revenir sur Switch alors qu'on se doute tous qu'il est déjà prêt.Si vous ne l'avez pas fait à l'époque 3DS,gardait la même formule mise en place dans le premier épisode mais avec un principe de « niveaux » autorisant aussi bien du recyclage que la possibilité d'explorer plusieurs manoirs. La durée de vie était meilleure, le rythme moins, et s'il est aujourd'hui considéré comme le moins bon de la trilogie, il garde une certaine stature : c'est grâce à lui et ses 6,5 millions de ventes que Nintendo a validé l'excellentsur Switch.