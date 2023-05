NSO+ : les 3 ''Mario GBA'' arrivent dans le service

La mise à jour du service « Nintendo Switch Online+ » de ce jeudi 26 mai sera totalement consacrée à la Game Boy Advance et plus précisément aux trois représentants des Mario version platformer :qui est en fait(USA),qui est en fait, et enfinqui est en faitTrois excellents titres, mais qui nous rappellent que la GBA fut la seule console majeure de Nintendo à ne jamais avoir eu droit à son propre Mario exclu.