La Mega Drive Mini 2 lance ses précommandes

Pour ceux qui l'auraient oublié, la Mega Drive Mini 2, c'est pour le 27 octobre et c'est Amazon qui aura l'exclusivité de la distribution en Europe, avec l'ouverture des précommandes via le lien ci-dessous au prix de 109,99€.Dans la boîte, outre la console et son câble HDMI (+ alimentation USB), vous aurez une manette à 6 boutons et tout de même 60 jeux, avec dans le lot des titres MegaDrive (…), des jeux MegaCD (…), de « nouveaux portages » (…) et même deux titres inédits (et).