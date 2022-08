Lies of P : 12 minutes de gameplay

Validé comme l'un des titres les plus intéressants de la conférence GamesCom, le Soulsborneen remet une couche avec ici 12 minutes de gameplay récupérées chez IGN, montrant la démo proposée sur place avec un mini-boss en fin de course (spoil : ça ne se passe pas comme prévu).Une réinterprétation (très) audacieuse de l'univers de Pinocchio qui arrivera sur PC et supports PlayStation/Xbox courant 2023, et directement dans le Game Pass.