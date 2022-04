Xenoblade Chronicles 3 prend de l'avance et s'offre une nouvelle bande-annonce

C'est loin d'être une habitude dans le média, quel que soit l'éditeur, mais apprenez et avec probablement très grand plaisir que Nintendo a décidé d'avancer la date de lancement depour mieux nous en faire profiter cet été : ce sera le 29 juillet au lieu de septembre.Pour la peine, on nous offre un nouveau trailer fourni avec quelques informations, comme le fait de pouvoir combattre jusqu'à 7, à raison de 6 personnages principaux et des invités périodiques, ainsi qu'un système de classe.Et pour la route, un aperçu de l'édition collector dont les détails (comme le prix) restent encore inconnu.