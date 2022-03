Mario Kart 8 Deluxe accueille son premier DLC

Avec environ 45 millions de ventes uniquement dans sa version Switch,aura pris son temps pour avoir droit à du contenu DLC et c'est depuis quelques heures que les intéressés peuvent enfin accueillir la première des six vagues de circuits, inclus dans un pack réunissant la totale à 24,99€, et gratuit si vous êtes abonnés au service NSO+.Comme attendu, les 8 premiers circuits (comme les autres) tiendront du rétro, avec ajustements graphiques, allant jusqu'à piocher danssur mobile.- Promenade à Paris (Tour)- Circuit Toad (3DS)- Montagne Choco (N64)- Supermarché Coco (Wii)- Traversée de Tokyo (Tour)- Corniche Champignon (DS)- Jardin Volant (GBA)- Dojo Ninja (Tour)Les 5 autres packs débarqueront au fil des mois jusqu'en 2023, portant le total (avec ce qui est inclus dans le jeu) à 96 circuits.