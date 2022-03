Gran Turismo 7 : une MAJ ''surprise'' qui réduit les crédits de récompense dans plusieurs courses Gran Turismo 7 : une MAJ ''surprise'' qui réduit les crédits de récompense dans plusieurs courses

Lors de la sortie de Gran Turismo 7, et donc juste après la publication des tests dont la plupart ne pouvaient donc y faire mention, est naturellement apparue une boutique de micro-transactions qui a très vite susciter la gronde des joueurs, au moins pour le principe : pour ceux que ça intéressait, plutôt que de pouvoir acheter directement une voiture avec de l'argent réel, il fallait obligatoirement passer par des packs de crédits, faisant qu'un bolide qui coûtait par exemple 2,99€ dans Gran Turismo Sport (la Porsche 919 Hybrid 16 par exemple) en réclamait environ 40 dans Gran Turismo 7.



Rien d'obligatoire encore une fois mais entre cette hausse drastique et le fait que l'argent est loin de couler par torrents dans Gran Turismo 7 (il est notamment impossible de revendre ses véhicules contrairement aux autres épisodes), beaucoup y ont vu une manière pour Sony de pousser les pressés qui en ont les moyens à faire cracher leur carte-bleue.



Mais une MAJ 1.07 vient d'arriver et, devinez quoi, elle fait l'exacte inverse de ceux à quoi on s'attendait face à ce genre de polémique : Polyphony a fait en sorte de réduire le nombre de crédits en récompenses dans pas moins de 16 courses/coupes (2 offrent en revanche de meilleures récompenses) afin d'éviter les tentatives de farm. Soit...