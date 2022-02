Chrono Cross Remaster (enfin) annoncé

Les voyants n'étaient pas totalement au vert pour un pur remake et malheureusement, ce sera bien un simple lifting graphique HD (dans les grandes lignes) pour, prévu le 7 avril sur PC, PS4, One et Switch.Parmi les argyments :- Résolution HD (encore heureux)- Nouveaux artworks- OST refaite- Possibilité de désactiver les rencontres aléatoires- Option de combats auto- Traduction FR (wouhou)- Possibilité de basculer avec les pixels d'époque- Le contenu Radical Dreamers inclus