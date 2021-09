Forspoken donne des nouvelles en vidéo

Comme on s'y attendant,a fait son retour dans l'actualité via le PlayStation Showcase, ici pour nous montrer le contexte de cet isekai, donc un personnage de notre monde (Frey, de New York) qui va se retrouver transporté dans un univers héroic-fantasy, épaulé par un « bracelet magique et conscient » qui fera preuve de cynisme.On sait aussi désormais que ce nouveau projet de Square Enix sous Luminous Engine sortira bien en 2022, et plus précisément au printemps.