Shin Megami Tensei V : trailer et date de sortie

On aurait pu tenir l'une des belles annonces de ce Direct si un stagiaire de Nintendo ne l'avait pas leaké avant l'heure, mais sachez donc qu'il est bien confirmé quearrivera le 11 novembre au Japon, et dans un lancement quasi-mondial comme promis (et avec traduction FR) puisque chez nous, ce sera tout simplement pour le 12.On repart au moins avec un trailer bien inédit.