Battlefield 2042 : la première bande-annonce, en attendant le gameplay dimanche 13 juin

Avec une heure de retard (en fait, 16h, c'était le début d'un compte-à-rebours #troll), le tout premier trailer de celui qui est officiellement nommése livre au peuple avec déjà un deuxième rendez-vous : c'est le 13 juin que nous aurons droit à la première présentation de gameplay.13 juin qui est le jour de la conférence Xbox et on sait tous que la franchise a l'habitude d'être en partenariat avec Microsoft donc on peut s'attendre à ce que ce nouvel épisode vienne squatter le programme, avec une date de sortie officielle (mais néanmoins déjà leakée : le 22 octobre).Bonus car sur ce point, EA n'a pas de temps à perdre : nous aurons donc droit à trois éditions, impliquant divers bonus dont l'upgrade cross-gen (vous avez compris qu'il faudra payer pour la version de base) et le Season Pass, du moins celui de la première année.Toute précommande, quelle que soit la version, vous donnera en outre accès à la future bêta.Ah et sinon, ça coûtera 10€ de plus sur les machines de nouvelle génération.