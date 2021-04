The Great Ace Attorney Chronicles se date

Après une première compilation, Capcom n'a sans surprise pas résisté à annoncer unle 27 juillet prochain sur PC, PlayStation 4 et Nintendo Switch, avec donc les deux épisodes liftés et regroupés pour 39,99€ (uniquement en dématérialisé, sauf au Japon), ajoutant même une collection totale à 59,99€ qui inclura la. Mais toujours en démat, c'est la vie.Niveau bonus, on repartira tout de même avec une galerie (artwork et soundtrack), 8 mini-affaires, trois costumes et une option Story qui laissera le jeu tout faire (indices, énigmes…) pour juste pour laisser apprécier le scénario.Si les rumeurs se confirment jusqu'au bout, unbien inédit serait en préparation pour suivre ces deux compilations, mais il faudra patienter avant que Capcom ne lâche officiellement l'info.