Kena - Bridge of Spirits : c'est loin mais c'est beau

On nous l'avait promis pour mars et quelques inconscients ont même été jusqu'à lancer la rumeur d'une inclusion dans le PS Plus et c'est en voyant le trailer que la joie devant le rendu a laissé place à la surprise : il faudra patienter encore longtemps puisque le titre auparavant prévu pour novembre 2020 n'arrivera que le 24 août prochain.On rappelle que PC, PlayStation 5 et PlayStation 4 restent les seuls supports concernés.