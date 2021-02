Nintendo dégaine déjà un Splatoon 3

Tout s'explique. On pensait au départ que la franchisese limiterait naturellement à un seul épisode par support à l'instar de, mais l'arrêt brutal du suivi pour le pourtant populaire deuxième épisode (12 millions de ventes) avait pour projet de passer rapidement à la suite du programme :, c'est déjà pour 2022.On a donc largement le temps de voir le titre arriver, et plusieurs présentations entre temps, mais d'ici-là, on repart au moins avec une nouvelle ville (Cité-Clabousse), une nouvelle zone (Contrée Clabousse), de nouvelles armes, des modifications dans le gameplay et l'arrivée d'un petit compagnon.