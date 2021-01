Le parc Super Nintendo World maintient son ouverture le 4 février (avec une pub) malgré la pandémie

C'est toujours assez ironique de parler autant de ce genre de choses en pleine période de pandémie, dont les stats sont d'ailleurs de nouveau à la hausse du coté de l'archipel, mais jusqu'à ordre du contraire, la zone Super Nintendo World du parc Universal Studios Japan ouvrira bien ses portes le 4 février prochain, et les responsables nous en offrent une petite publicité.Un site officiel vient également d'être lancé () pour découvrir notamment l'intérêt du bracelet compatible avec l'application pour offrir quelques challenges de visite aux plus jeunes, sans oublier que tout cela aura un surcoût (le bracelet coûte l'équivalent de 25€ HT), ainsi qu'un aperçu de la bouffe et des goodies qui finiront de ruiner les pauvres parents sur place.