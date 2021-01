Une longue présentation pour The Medium

On en parlait plus tôt dans la journée avec le Game Pass (puisqu'il sera directement inclus dans le service), etvient donc se présenter plus en détails avec une longue vidéo de gameplay pour bien décrire ce titre à ambiance qui saura exploiter comme il faut les capacités magiques du SSD avec deux univers parallèles : une partie du jeu se déroulera dans l'un, la deuxième dans l'autre, et la dernière dans les deux… en même temps.On croise les doigts pour obtenir un résultat au moins aussi bon que(et donc bien mieux que), chose que l'on vérifiera le 28 janvier sur PC et Xbox Series.