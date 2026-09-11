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Polyarc (Moss) annonce fermer ses portes
Il y a quelques semaines, le petit studio Polyarc sortait Moss : The Forgotten Relic, une adaptation réunissant le contenu adapté des deux premiers jeux, mais sans la VR, et sur tous les supports.

Et on apprend aujourd'hui qu'il s'agissait du chant du cygne pour l'entreprise, peut-être aussi parce que le jeu n'a pas remporté un grand succès, avec la triste annonce d'une fermeture des portes.

« Après près de 12 ans passés à vivre les montagnes russes émotionnelles qu'est la création de jeux vidéo, notre aventure commune s'achève. Nous mettons fin au développement actif, et nous nous disons au revoir.

Travailler ensemble pendant toutes ces années a été un honneur. Apporter surprise et joie aux joueurs de nos jeux a été un privilège. Merci à tous chez Polyarc, notre travail est maintenant terminé.

Polyarc a accueilli des développeurs exceptionnels dans toutes les disciplines. Si vous recrutez, pensez à eux.

Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. »

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Qui a aimé ?
publié le 11/09/2026 à 21:22 par Gamekyo
commentaires (20)
mooplol publié le 11/09/2026 à 21:27
Dommage j’avais adoré le 1 sur psvr. J’avais achete le 2 sur quest mais jamais fait
akinen publié le 11/09/2026 à 21:50
Ça se sentait que c’était le champ du signe. L’adaptation sortait se nul part à destination de toutes les plateformes.

Ayant fait le 1 et une partie du 2 sur meta, je suis quand même désolé pour eux. C’était une belle histoire mais malheureusement, la VR a échouée à se démocratiser.

Sorry les gars. J’suis quand même content de pouvoir me compter parmi ceux qui vous ont « financés ».
altendorf publié le 11/09/2026 à 22:02
Et c'est que le début. Pleins de petits studios vont être condamnés à fermer ou fusionner (pour servir un studio AAA) car les jeux indépendants et AA ne seront plus financés par les gros de l'industrie.
fan2jeux publié le 11/09/2026 à 22:21
Dommage pour eux car moss 1 était excellent et tellement frais. Un vrai jeu VR qui était fait que pour la VR.
J'ai fais le 2 quand il était sortie ( qu'en demat d'ailleurs), et c'est bizarre mais je l'ai moins aimé.

Le portage de ces jeux en mode pas VR est symptomatique de l'état actuel des jeux VR et le studio chute avec.
Dommage, vraiment dommage.

Et pour mettre une pièce dans la machine:
Franchement sony, vous avez fait un casque vr1, abordable, soutenu et moteur du jeu VR. Ca lit même les bluray 3d

Et après, vous sortez une VR2 à 600€, soit plus chère que la ps5 à l'époque. Aussitot abandonné, les jeux ont eu moins de lumière, c'est un foutage de gueule.
J'attribue aussi une responsabilité à sony pour la chute de VR.
Ce n'est pas le quest 2 et 3 seul qui peuvent faire quelque chose.

Le steam VR.... n'en parlons pas, dejà qu'ils arrivent à avoir des stock de steam machine.
fan2jeux publié le 11/09/2026 à 22:24
C'est là qu'on voit que la ps4 était une putain de console, dans une époque où arrive des jeux nouveau, des indé, des remaster, des remake et des collection de toutes part.
C'était un bel age d'or.

Le contraste avec la ps5 me montre que cette période est bel et bien terminé.

J'en aie bien profité
aozora78 publié le 11/09/2026 à 23:09
fan2jeux
burningcrimson publié le 12/09/2026 à 01:40
Bonne chance aux devs.
keiku publié le 12/09/2026 à 01:54
fan2jeux disons que oui, sony mettait en avant ce genre de jeux sur le psvr1, sur le quest, on a accès a tout les AAA existant donc les indé passe un peu forcément a la trape....
ellegarden publié le 12/09/2026 à 07:03
fan2jeux Un jour on aura le fin mot de l'histoire, mais quand tu vois la manière dont PlayStation a géré la sortie et le début de vie du PSVR2 ça ressemble clairement a du sabotage de la part de J.Ryan et compagnie...
cail2 publié le 12/09/2026 à 08:03
ellegarden
Le PSVR2 a connu le même sort que la Vita, un lancement bâclé et un suivi inexistant. Du beau gâchis.
vyse publié le 12/09/2026 à 08:28
fan2jeux c'est la fin pour moi aussi, je retiens la SNES jusqu'a la PS4 qui a été 25-30 ans de pur bohneur. Mais je ne m'y retrouve plus dans l'industrie tant sur le plan indé que AAA. Je finirais par GenAtlas et je regarderai peut etre quelques walkthrough par ci par la pour la suite des aventures ludiques. Toutes les fermetures de studio, les remakes a la pelle inutiles (Zelda OOT), les stratégie X-media (si on sort un AAA on le sort avec un film, une serie, des concert etc) ca m'emmerde..
xylander publié le 12/09/2026 à 09:44
C'est triste le lâchage du PSVR2, car c'est un beau casque en rapport qualité-prix. Sony m'emmerde vraiment.
xylander publié le 12/09/2026 à 09:46
cail2 La Vita était une magnifique machine, en plus. Je l'avais achetée. Quel écran, pour l'époque !
akinen publié le 12/09/2026 à 11:41
Chant du cygne, désolé j’étais fatigué
mrvince publié le 12/09/2026 à 11:53
J'ai bien aimé le 1er sur PSVR. Clairement un des meilleurs jeux du support (pas dur). Mais pas touché au 2. Et je suis passé â coté de cette version regroupant les deux sans VR..
cail2 publié le 12/09/2026 à 12:28
xylander
Clairement, c'était la Switch avant l'heure avec le PSTV.
grundbeld publié le 12/09/2026 à 14:43
C’est triste. Je leur souhaite la reconversion la meilleure possible. Ils ont du talent.
xylander publié le 12/09/2026 à 14:56
cail2 en effet !
famimax publié le 12/09/2026 à 15:53
Ah oui, le sympathique studio qui te faisait repayer plein pot les Moss sur PSVR2 alors que tu les avais déjà achetés sur PSVR1… Ils avaient le sens du client
rogeraf publié le 14/09/2026 à 08:49
Se planter financièrement alors que leurs deux jeux ont eu du succès en VR et de bonnes ventes. Bizarre
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Moss : Book II
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Nom : Moss : Book II
Support : PC
Editeur : N.C
Développeur : Polyarc
Genre : action-aventure
Autres versions : PlayStation 4
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