Polyarc (Moss) annonce fermer ses portes

Il y a quelques semaines, le petit studio Polyarc sortait Moss : The Forgotten Relic, une adaptation réunissant le contenu adapté des deux premiers jeux, mais sans la VR, et sur tous les supports.
Et on apprend aujourd'hui qu'il s'agissait du chant du cygne pour l'entreprise, peut-être aussi parce que le jeu n'a pas remporté un grand succès, avec la triste annonce d'une fermeture des portes.
« Après près de 12 ans passés à vivre les montagnes russes émotionnelles qu'est la création de jeux vidéo, notre aventure commune s'achève. Nous mettons fin au développement actif, et nous nous disons au revoir.
Travailler ensemble pendant toutes ces années a été un honneur. Apporter surprise et joie aux joueurs de nos jeux a été un privilège. Merci à tous chez Polyarc, notre travail est maintenant terminé.
Polyarc a accueilli des développeurs exceptionnels dans toutes les disciplines. Si vous recrutez, pensez à eux.
Merci à tous ceux qui ont participé à cette aventure. »
Ayant fait le 1 et une partie du 2 sur meta, je suis quand même désolé pour eux. C’était une belle histoire mais malheureusement, la VR a échouée à se démocratiser.
Sorry les gars. J’suis quand même content de pouvoir me compter parmi ceux qui vous ont « financés ».
J'ai fais le 2 quand il était sortie ( qu'en demat d'ailleurs), et c'est bizarre mais je l'ai moins aimé.
Le portage de ces jeux en mode pas VR est symptomatique de l'état actuel des jeux VR et le studio chute avec.
Dommage, vraiment dommage.
Et pour mettre une pièce dans la machine:
Franchement sony, vous avez fait un casque vr1, abordable, soutenu et moteur du jeu VR. Ca lit même les bluray 3d
Et après, vous sortez une VR2 à 600€, soit plus chère que la ps5 à l'époque. Aussitot abandonné, les jeux ont eu moins de lumière, c'est un foutage de gueule.
J'attribue aussi une responsabilité à sony pour la chute de VR.
Ce n'est pas le quest 2 et 3 seul qui peuvent faire quelque chose.
Le steam VR.... n'en parlons pas, dejà qu'ils arrivent à avoir des stock de steam machine.
C'était un bel age d'or.
Le contraste avec la ps5 me montre que cette période est bel et bien terminé.
J'en aie bien profité
Le PSVR2 a connu le même sort que la Vita, un lancement bâclé et un suivi inexistant. Du beau gâchis.
Clairement, c'était la Switch avant l'heure avec le PSTV.