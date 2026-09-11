Polyarc (Moss) annonce fermer ses portes

Il y a quelques semaines, le petit studio Polyarc sortait, une adaptation réunissant le contenu adapté des deux premiers jeux, mais sans la VR, et sur tous les supports.Et on apprend aujourd'hui qu'il s'agissait du chant du cygne pour l'entreprise, peut-être aussi parce que le jeu n'a pas remporté un grand succès, avec la triste annonce d'une fermeture des portes.