Layton : nouveau trailer pour le prochain épisode + remake du premier en 2027

Un peu de Layton de la part de Level-5 qui durant son event Vision nous a forcément reparlé de, offrant une version longue du précédent trailer tout en rappelant son arrivée sur PC, PS5, Switch 2 et Switch 1 pour le 10 décembre.Et annonce bonus :(le tout premier épisode) aura droit l'année prochaine à un remake sur les mêmes supports histoire que chacun puisse voir comment tout a commencé.