Layton : nouveau trailer pour le prochain épisode + remake du premier en 2027
Un peu de Layton de la part de Level-5 qui durant son event Vision nous a forcément reparlé de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, offrant une version longue du précédent trailer tout en rappelant son arrivée sur PC, PS5, Switch 2 et Switch 1 pour le 10 décembre.
Et annonce bonus : Professeur Layton et le Mystérieux Village (le tout premier épisode) aura droit l'année prochaine à un remake sur les mêmes supports histoire que chacun puisse voir comment tout a commencé.