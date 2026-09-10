recherche
News / Blogs
Layton : nouveau trailer pour le prochain épisode + remake du premier en 2027
Un peu de Layton de la part de Level-5 qui durant son event Vision nous a forcément reparlé de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, offrant une version longue du précédent trailer tout en rappelant son arrivée sur PC, PS5, Switch 2 et Switch 1 pour le 10 décembre.

Et annonce bonus : Professeur Layton et le Mystérieux Village (le tout premier épisode) aura droit l'année prochaine à un remake sur les mêmes supports histoire que chacun puisse voir comment tout a commencé.



6
Qui a aimé ?
destati, famimax, bourbon, link49, lak3, ouken
publié le 10/09/2026 à 15:05 par Gamekyo
commentaires (4)
judebox publié le 10/09/2026 à 15:12
Le tout en démat en occident et en GKC au Japon ?
sardinecannibale publié le 10/09/2026 à 15:54
Tomohito Nishiura ne s'occupe plus de la musique, c'est ça ? La bande sonore me semble tellement générique...
famimax publié le 10/09/2026 à 16:27
Bon... 2 jeux de plus à acheter
sasquatsch publié le 10/09/2026 à 18:04
Sur switch2 bin voilà la bonne nouvelle
Gras
Italique
Souligner
Url
Lien
smileys
citer un membre
mode inversé
Fiche descriptif
Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
0
Ils aiment
Nom : Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur
Support : PC
Editeur : Level-5
Développeur : Level-5
Genre : puzzle
Autres versions : Playstation 5 - Switch - Switch 2
Lire les avis
Donner un avis
Ajouter une note presse
Copyright © Gamekyo